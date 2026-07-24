Около 30 рейсов отправили из аэропорта «Пулково» после открытия

В аэропорт Пулково прибыли два самолета с запасных аэродромов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около 30 рейсов отправили из аэропорта «Пулково» с момента открытия воздушной гавани после атак беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Пулково». Еще два самолета прибыли в Петербург с запасных аэродромов. Напомним, ночью 24 июля в Ленобласти и Северной столице объявили беспилотную опасность. ПВО работало в усиленном режиме всю ночь и сбило 59 вражеских дронов.

В 02:31 в Росавиации объявили о временном закрытии аэропорта «Пулково». Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Спустя несколько часов аэропорт вновь заработал. С 05:57 «Пулково» работает в штатном режиме.

- Все службы прилагают усилия для выполнения суточного плана полетов по измененному расписанию, - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

К слову, в результате атаки дронов досталось и гражданским объекта, а также складах в Петербурге и Ленобласти.