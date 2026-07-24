Представители WB сообщили об отсутствии пострадавших на складах в Петербурге

В Петербурге пострадали два склада WB. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Представители WB сообщили об отсутствии пострадавших на логистических центрах в Петербурге и Ленобласти после атаки беспилотников ночью 24 июля. Напомним, всю ночь в регионах действовала беспилотная опасность. Дроны были нацелены на склады известного маркетплейса. В Северной столице пострадали склады в Шушарах и Уткиной заводи.

- По предварительной информации, пострадавших нет, - рассказала основатель Wildberries и глава «РВБ» Татьяна Ким. По ее словам, на месте работают экстренные службы для ликвидации последствий. Однако в Ленобласти все же есть пострадавшие.

Один из БПЛА прилетел в склад в Новосаратовке во Всеволожском районе региона. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, в результате атаки пострадали трое человек. Их экстренно госпитализировали в больницу, а их состояние оценили как средней тяжести.

На данный момент логистические центры приостановили свою деятельность.