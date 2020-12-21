Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 21 декабря 2020 года: Рекорд по числу госпитализаций и открытие новых коек в «Ленэкспо»

Последние новости по коронавирусу в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 21 декабря 2020 года удручают. В городе за прошедшую неделю был очередной всплеск госпитализаций. Как сообщили власти, Северная столица побила очередной исторический максимум. В больницу за 7 дней попали аж 6 тысяч 139 человек. Такой резкий наплыв пациентов в Петербурге связали с несколькими концертами, которые проходили в конце ноября. Среди них и скандальное выступление Басты, после которого оштрафовали Ледовый дворец.

В сводке Смольного сообщалось, что одним утром в городе в итоге остались лишь 27 свободных коек для взрослых больных коронавирусом. Чуть позже власти уточнили, что эту цифру брать неправильно. Ведь каждое утром происходит выписка выздоровевших, а значит и число свободных коек увеличивается. Также в Северной столице всегда остается порядка 200 свободных коек для детей.

Последние данные по коронавирусу. Фото: Яндекс. Коронавирус.

Сейчас в городе остаются свободными остаются 3,7 процента коек. Однако власти решили все предусмотреть и ввести дополнительные места. Во вторник, 22 декабря, в городе открют 8-ой павильон «Ленэкспо», в котором будут дополнительные 474 койки для больных средней тяжести. Также планируется дополнительно развернуть койки в учреждениях Минздрава РФ, которые находятся на территории города.

Еще одним рекордом стало число заболевших коронавирусом за время пандемии. Город перешагнул психологическую отметку в 200 тысяч больных.

- В городе за сутки заразились 3759 человек, от коронавируса за последние сутки скончались 73 человека, - сообщают оперштаб. - Излечились от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге 2326 больных.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано уже 200 813 случаев коронавирусной инфекции, из общего числа заболевших 117 132 человек выздоровели (, а 6840 - умерли.