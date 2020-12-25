В пятницу, 25 декабря 2020 года, в суд Санкт-Петербурга собрался для того, чтобы огласить приговор по громкому делу - убийству и расчленению аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Вердикт вынесут 64-летнему доценту СПбГУ, кавалеру Ордена почетного легиона, историку Олегу Соколову, который застрелил четырьмя выстрелами из обреза винтовки. Во время заседания суд окончательно признал вину доцента.- Суд установил вину Соколова, - с таких слов начала заседание судья Октябрьского районного суда Петербурга Юлия Максименко.Приговор судья еще не огласила. На данный момент на заседании зачитывают несколько томов дела. Историку грозит до 15 лет тюрьмы.Мать Соколова рассказала \\"КП-Петербург\\", что очень тяжело переживает все происходящее и не надеется на смягчение наказания сыну.- Поймите, родители здесь ничего не могут сделать. Как суд скажет, так и будет, - вздохнула Людмила Соколова.9 ноября 2019 года историка Соколова выловили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли женские руки. Позже в его квартире нашли голову его невесты - Анастасии Ещенко. Доцент СПбГУ убил девушку, расчленил ее тело и выбросил в реку. Останки несчастной находили в воде в разных районах Петербурга.В своем последнем слове суду Соколов заявил, что желает быть наказанным. И еще раз напомнил, что мечтал жениться на убитой невесте.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Он ее убил в пылу, но пилил-то зачем? Свихнулся, наверное»: Мать доцента Соколова, расчленившего студентку-любовницу, рассказала о трагедииРодители преподавателя СПбГУ рассказали «КП» о трех браках своего сына, четырех его дочках и заявили, что теперь они на краю могилы (подробности)Прокурор запросила у суда для историка Соколова 15 лет колонииПо ее словам, она учла смягчающие обстоятельства - наличие детей и положительные характеристики (подробности)Последнее слово Олега Соколова: Что перед приговором сказал суду в свою защиту историк, расчленивший аспирантку-любовницуБывший преподаватель СПбГУ впервые попросил прощения у родителей Анастасии Ещенко и заявил, что ничего не боится (подробности)