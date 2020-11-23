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Глава РЖД: скоростной поезд от Москвы до Санкт-Петербурга будет идти два часа

Олег Белозеров пошутил, что вскоре в столице появится «вот такое "новое метро"»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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От Москвы до Петербурга по ВСМ можно будет доехать за два часа.

От Москвы до Петербурга по ВСМ можно будет доехать за два часа.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Время в пути между Москвой и Петербургом может сократиться до двух часов. Но только по новой высокоскоростной ветке, строительство которой начнется в 2022 году. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров на открытии станции Московского центрального диаметра МЦД-3 «Ховрино», которая впоследствии станет частью скоростной магистрали.

- Это будущий ход высокоскоростной железной дороги на Санкт-Петербург. Такой, действительно, серьезный транспортный узел. Время движения по новому диаметру МЦД-3 составит больше часа, и порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Такое «новое метро» появится в Москве, - приводит слова главы РЖД пресс-служба Префектуры Северного административного округа столицы.

Напомним, что ранее было заявлено о том, что по новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) поезда от Москвы до Петербурга будут доходить за 2,5 часа при расчетной скорости свыше 300 км/час.

При этом нынешние «Сапсаны», тратящие на тот же путь около трех часов, специалисты называют немного устаревшими. А причиной строительства ВСМ называется не столько сокращение времени в пути между столицами, сколько освоение современных технологий, которые развивают во всем мире.

Первые поезда по ВСМ должны пойти в конце 2026-начале 2027 года. Стоимость проекта оценивают в 1,7 триллиона рублей.

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