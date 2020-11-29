Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 29 ноября 2020 года: Смерть целой семьи от инфекции и почти 3,7 тысячи зараженных

Последние новости о коронавирусе в Петербурге на 29 ноября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

"Комсомолка" продолжает следить на коронавирусом в Санкт-Петербурге. Последние новости на 29 ноября 2020 года следующие - за последние сутки COVID-19 обнаружили еще у 3 695 горожан. Ранее в Смольном заявили, что рост заражения будет продолжаться, а говорить о выходе на плато пока рано.

- С начала пандемии в Петербурге коронавирус выявили у 118 515 человек. Умерли от инфекции 5 350 горожан (+70 за сутки), а выздоровели 67 636 (+1 991), - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге / Фото: Яндекс

Несмотря на бушующую эпидемию, петербуржцы смело отправляются веселиться. Так, 28 ноября в городе состоялся концерт группы "Би-2". Судя по социальным сетям, его посетили тысячи человек. Но надо отдать должное, многие были в защитных масках.

Однако инфекция очень коварна. В Петербурге буквально за неделю коронавирус убил целую семью - отца, мать и дочь. Последняя была беременна. Врачи принимали роды у женщины, когда она уже была на аппарате ИВЛ. Малыш выжил, но остался совсем один. Сейчас ему ищут семью.

Фельдшер скорой помощи из Выборга записала видео, в котором в стихотворной форме обратилась к людям. Она напомнила, что профессию врач надо уважать. Ведь эти люди кладут свои жизни на спасение пациентов. А те отказываются носить маски.

В Ленинградской области общее число зараженных за время пандемии составляет уже 16 526 человек, из них у 209 инфекцию выявили за минувший день. Полностью выздоровели 11 193 (+305), а умерли 134 (+1).