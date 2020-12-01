Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 1 декабря 2020 года: Число нарушений по инфекции и вероятность ужесточения санкций «ковид-диссидентам»

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 1 декабря 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по традиции собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз на 1 декабря 2020 года. За минувший день в Северной столице диагностировали инфекцию еще у 3 691 горожанина.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 125 907 человек. Умерли от инфекции 5 432 горожанина (+20 за сутки), а выздоровели 71 301 (+1 830), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Губернатор Александр Беглов пригрозил ужесточением санкций для организаторов массовых мероприятий в Северной столице. Так градоначальник отреагировал на новости о проведении концертов с тысячами посетителей. Тем временем в судах посчитали, сколько всего раз за время пандемии петербуржцы нарушали меры по коронавирусу. Оказалось, что с весны по осень 2020 года на рассмотрение поступило свыше почти 6 тысяч административных дел, из которых 1 243 закончились назначением наказания.

В Комздраве уточнили, в каких клиниках Санкт-Петербурга могут сделать бесплатную компьютерную томографию по полису ОМС. Таких медучреждений в городе уже 9, но без направления врача туда идти бессмысленно.

«Комсомолка» продолжает следить за судьбой младенца, который лишился всей семьи из-за коронавируса. Объявился предполагаемый отец ребенка, он уже сдает ДНК-тест и хочет усыновить малыша. По словам медиков, COVID-19 однозначно опасен для беременных, хоть они и менее подвержены заражению. Критическое ослабление организма может настать только в один момент – конкретно во время родов.

В городе вновь выросло число школьных классов, отправленных на карантин по коронавирусу или ОРВИ. А на смешанный формат обучения перешли всего 13,7 тысяч детей.

Что касается Ленинградской области, то там общее число зараженных за время пандемии составляет уже 16 948 человек, из них у 210 инфекцию выявили за минувший день. Полностью выздоровели 11 675 (+196), а умерли 139.