Боярская с мужем сходили на премьеру кино в Александринский театр Санкт-Петербурга, их заметили без масок

Елизавета Боярская сходила с мужем на премьеру кино в театр. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная петербургская актриса Елизавета Боярская сходила с мужем Максимом Матвеевым в кино и, вслед за своим братом, депутатом Госдумы Сергеем Боярским раскритиковала новые карантинные ограничения в Петербурге.

- А какая премьера, в Александринском театре! Настоящий праздник! Спасибо! Да, для такого масштабного семейного кино - 25% рассадка, это кошмар, страшно обидно, - написала в Инстаграме актриса, побывавшая на премьерном просмотре фильма «Серебряные коньки».

Всем петербуржцам Боярская также посоветовала сходить на это кино, чтобы зритель «закутался в новогоднее, сказочное настроение и впустил праздник в свое сердце». Саму картину актриса назвала «доброй» и «сказочной».

Отметим, что на селфи, сделанном в зале Александринского театра, где, что неожиданно, и состоялась премьера нового фильма, и Максим и Елизавета предстают без масок. А это – нарушение карантинных мер. Правда, на самой актрисе маска есть, просто она ее приспустила ради фото.

Актриса назвала норму в 25% мест "кошмаром". "Фото: instagram.com/lizavetabo

Сама Боярская и ранее отмечала, что пандемия стала для нее тяжелым испытанием, в том числе в профессиональном плане.

- Все в масках, и не сразу узнаешь родные лица. А узнаешь, хочется подойти и обнять, а нельзя, - писала актриса.

Напомним, что с 1 декабря в Петербурге заполняемость залов в кино, театрах и на концертных площадках не может превышать четверти мест, а все зрители должны держать социальную дистанцию и носить средства защиты (последнее действовало и ранее).

Кроме того, после скандальных концертов Басты в Ледовом дворце, Смольный «закрутил гайки» на новогодние праздники, запретив работать ресторанам, кафе, аквапаркам, театрам и прочим общественным местам развлечений.

Депутат Госдумы Сергей Боярский уже усомнился в необходимости таких жестких ограничений и заявил, что беспокоится за благополучие бизнеса – «кровеносной системы экономики».

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