Дальше – «красная черта»: Беглов заявил, что до локдауна в Санкт-Петербурге остался один шаг

Петербург стоит на грани локдауна из-за высокой заболеваемости. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город, фактически, стоит на пороге полномасштабного локдауна - закрытия всего и вся. Причиной стала высокая заболеваемость коронавирусом. Сейчас в Северной столице в активном состоянии болезни находятся почти 60 тысяч человек. И для системы здравоохранения это - почти предел.

- До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с КОВИДом. Дальше – «красная черта», за которой – отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим, - заявил в эфире «Радио России» глава города.

Он отметил, что введение новых ограничительных мер - не прихоть, а насущная необходимость. Массовые новогодние торжества, к которым все привыкли, будут «пиром во время чумы».

- Конечно, мы все не так представляли себе встречу Нового года. Для Петербурга наступило время, когда только один шаг отделяет нас от полного локдауна, - уверен Александр Беглов.

Именно поэтому горожане должны быть ответственны и делать правильный выбор между собственным здоровьем, а также здоровьем, жизнью близких и желанием повеселиться.

- Очень важно, чтобы город продержался до начала масштабной вакцинации. Хотя бы на нынешнем уровне заболеваемости. Это зависит не только от врачей, но и от каждого из нас. Борьба с эпидемией – это взаимная ответственность! Давайте воспользуемся этим шансом и будем соблюдать правила, - обратился к петербуржцам губернатор. - Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса и в конечном счете обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом.

Также Александр Беглов заявил, что уже до конца года в Петербург прибудут 50 тысяч доз вакцины от коронавируса. Также есть договоренность о поставках полумиллиона доз вакцины. Город готов к вакцинации жителей.

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