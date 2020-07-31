2020-07-31T19:51:06+03:00
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявлено обвинение в убийстве мужа

Ранее 36-летняя Марина Кохал призналась, что расчленила тело супруга
Петр КИБЕР
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Марине Кохал предъявлено обвинение в убийстве.Марине Кохал предъявлено обвинение в убийстве.Фото: СОЦСЕТИ
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Следствие предъявило обвинение в убийстве жене рэпера Энди Картрайта, чье расчлененное тело было найдено вечером 29 июля в их квартире на Невском проспекте. Ранее 36-летняя Марина Кохал призналась в том, что разрезала тело мужа на куски, но заявила, что он умер от передозировки наркотиками.

- По данным следствия, обвиняемая, в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу. Далее, с целью сокрытия следов преступления, расчленила тело потерпевшего на отдельные части с целью последующего уничтожения, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Напомним, что о смерти мужа своей знакомой-адвокату рассказала сама Марина Кохал. Вечером 29 июля она сообщила подруге, что ее муж умер несколько дней назад от передозировки наркотиками, а она решила расчленить тело и избавиться от него, сделав вид, что супруг пропал. Смерть от наркотиков ей показалась некрасивой, а она не желала мужу безвестности.

Части трупа, в том числе голову, женщина хранила в холодильнике. При этом в квартире вместе с ней жили мать и 2,5-летний ребенок пары.

Марина и Энди жили в месте несколько лет. Никто не мог подумать, что она расчленит тело мужа. Фото: СОЦСЕТИ

Марина и Энди жили в месте несколько лет. Никто не мог подумать, что она расчленит тело мужа.Фото: СОЦСЕТИ

Услышав жуткое признание, адвокат позвонила в полицию. Тем же вечером в квартиру нагрянули следователи. Останки музыканта были изъяты, а по факту его гибели возбудили дело по статье «Убийство».

Рассказ Марины Кохал сразу вызвал сомнения из-за несовпадения некоторых обстоятельств. Так, на трупе не было найдено следов от иглы от шприца, о котором она говорила.

Также близкие друзья покойного заверяли, что он мог выпить, но не употреблял наркотики. А мать музыканта прямо заявила, что не верит в версию с передозом и считает произошедшее убийством.

Днем Марину Кохал задержали, а теперь обвинили в убийстве мужа.

Справка «КП»:

Энди Картрайт (Александр Юшко) - 30-летний украинский рэпер, ставший известным после участия в проекте Versus Battle. Последние годы он, не имея российского гражданства, жил в Петербурге вместе с женой, ребенком и тещей. Последнее время музыкант находился в депрессии из-за отсутствия концертов по причине карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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