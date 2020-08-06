«Семак зажигает»: Главный тренер «Зенита» станцевал с темнокожими артистами на дне рождения жены

Сергей Семак поздравил жену с днем рождения зажигательным танцем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный тренер петербургского «Зенита» зажигательным танцем поздравил жену с днем рождения. 5 августа Анне Семак исполнилось 39 лет. По этому случаю в одном из модных ресторанов Северной столицы прошла веселая, но интеллигентная вечеринка.

- Последнии раз тридцать. Меня ни капли не пугает этот новыи возрастнои рубеж. Напротив, с ужасом представляю себе гипотетическую возможность вернуться в свое непослушное двадцатилетнее тело, к прежнему образу мысли, - написала на своей страничке в Инстаграме сама Анна Семак.

Она поблагодарила за поздравления и слова друзей, читателей - Анна Семак пишет книги - и даже недоброжелателей, а также пожелала всем «мира в душе и с близкими, крепкои детскои веры в добро и сил, чтобы осуществить самые смелые мечты».

Но это было утром, а вечером минувшей среды жена тренера «Зенита» принимала поздравления сидя за праздничным столом и танцуя под зажигательную музыку темнокожих артистов. Сделал сюрприз своей супруге и сам Сергей Семак. Всегда сдержанный в эмоциях, на этот раз он станцевал не только вместе с женой, но и с приглашенными танцорами.

Сергей Семак станцевал с темнокожими артистами. Фото: twitter.com/optaluna

- Сергей Богданович «зажигает», - подписали видео с своих сторис гости праздника. А среди них были такие известные личности, как Светлана Бондарчук, солистка группы IOWA Катя Иванчикова - она спела под гитару своих «Дельфинов» - и другие «сливки «петербургского и московского общества.

Ну а закончился праздник традиционной прогулкой на теплоходе под разводными мостами.

А вот мужу виновницы торжества долго праздновать вряд ли пришлось, ведь уже 7 августа «Зенит» улетит в Москву на матч Суперкубка России , где в тот же день сыграет с «Локомотивом».

11 августа сине-бело-голубые стартуют в новом розыгрыше Премьер-лиги гостевой игрой с волгоградским «Ротором».

5 августа Анне Семак исполнилось 39 лет. Фото: "КП" Архив

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