Все отмененные из-за коронавируса маршрутки вернутся к работе в Санкт-Петербурге с 10 августа 2020 года

В Петербурге вернутся к работе отмененные маршрутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург готовится к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Уже сейчас приняты многие меры послабления: например, работают детские сады, кафе и рестораны, торговые центры, бассейны и фитнес-клубы. Пришло время и полностью восстановить свою работу автобусам. Как сообщили в Комитете по транспорту, уже с 10 августа на улицах города смогут выйти все маршрутки, которые ранее отменяли из-за коронавируса.

Напомним, что еще в апреле из-за пандемии в городе приостановили работу около 200 коммерческих автобусов. Кроме того, наземный транспорт ходил с увеличенным интервалом, а метро до середины июля работало до 22:00 часов. Но вместе со снятием ограничений, стабилизацией ситуации с коронавирусом и увеличением пассажиропотока транспорт Петербурга постепенно возвращался в привычное русло. На сегодняшний день из неработающих осталось 24 маршрутки. Но и их с нетерпением ждут петербуржцы.

Выход коммерческого транспорта на улицы ждут многие жители Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– При открытии маршрутов продолжится выполнение всех необходимых дезинфицирующих мероприятий в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, – сообщают в Комитете.

Петербуржцев также просят не забывать о масочном режиме. Использовать средства индивидуальной защиты горожане обязаны в общественных местах. Транспорт, конечно, тоже к ним относится.

24 маршрутки начнут работать с 10 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

КОНКРЕТНО

С 10 августа 2020 года в Петербурге возобновят работу 24 коммерческих маршрута:

К-1МЕГА (Станция метро «Проспект Просвещения», пр. Энгельса, д. 141 - ТК «МЕГА Парнас»)

К-2МЕГА (Гражданский пр., д. 124 - ТК «МЕГА Парнас»)

К-3МЕГА (ул. Дыбенко у Товарищеского пр. - ТК «МЕГА Дыбенко»)

К-4МЕГА (Станция метро «Ломоносовская»ул. Полярников, напротив дома 17 - ТК «МЕГА Дыбенко»)

К-7 (Садовая ул., д. 39-41 - наб. р. Фонтанки, д. 201)

К-8 (Станция метро «Площадь Александра Невского» - Октябрьская наб., д. 118 корп. 1)

К-12 (Торговый дом «Максидом» - на пересечении ул. Коллонтай и ул. Лопатина)

К-13 (Станция метро «Московская» (северный проезд ул. Типанова) - Авиагородок, ул. Пилотов, д. 34)

К-31 (пл. Конституции (Ленинский пр.) - Б. Смоленский пр. у ул. Пинегина)

К-39 (Станция метро «Московская», Московский пр., д. 197 - Аэропорт Пулково-1)

К-77 (ТК «Заневский каскад 1» - ул. Химиков, д. 26)

К-102 (Станция метро «Проспект Большевиков» - Светлановский пр.)

К-107 (Боковой проезд нечетной стороны Пискаревского пр. между ул. Куракина и Репнинской ул. - Инженерная ул., д. 4)

К-114 (Б. Смоленский пр. у ул. Пинегина - Счастливая ул.)

К-123 (ул. Прокофьева - станция метро «Ладожская»)

К-130 (Станция метро «Московская» (северный проезд ул. Типанова) - ж.-д. станция «Сосновая поляна»)

К-142 (Станция метро «Ленинский проспект» - ул. Доблести)

К-404 (Пп. Балтийского вокзала - г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 50Д)

К-445В (Станция метро «Проспект Ветеранов»-г. Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 50)

К-106 (Финляндский вокзал - пр. Энергетиков)

К-2 (Железнодорожная станция Лигово - Никольская пл.)

К-296 (Станция метро «Шушары» - г. Колпино, Оборонная ул., д. 10)

К-299 (Станция метро «Московская» (Демонстрационный проезд) - г. Павловск, Звериницкая ул.)

К-485 (ул. Подвойского у ул. Лопатина - садоводство «Чёрная речка» (через посёлок Разметелево) 7 км автомобильной дороги «Мяглово – Кузьминки»)