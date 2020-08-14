Проверка слуха: Рэпера Картрайта отравили перед расчленением

"Комсомолка" проверяет слух о том, что рэпер Картрайт мог впасть в кому из-за лекарства для диабетиков. Фото: СОЦСЕТИ

В некоторых СМИ Санкт-Петербурга распространяется информация о том, что жена рэпера Картрайта могла отравить его перед расчленением. Напомним, ранее Марина Кохал утверждала, что муж скончался от передозировки наркотиком. По официальной версии следствия, мотивом убийства могла стать ревность к фанатке супруга. Да, Энди действительно переписывался с поклонницей про разные интимные проблемы, но адвокаты Кохал заверяют, что Марина спокойно относилась к такому вниманию со стороны публики рэпера.

Адвокат жены Картрайта призывает ждать официальной информации от Следкома и не верить инфошуму в СМИ.

Теперь ряд СМИ, ссылаясь на свои источники в Следкоме, пишут, что последние поисковые запросы жены Картрайта в интернете были о том, как купить препарат для больных сахарным диабетом. Но нюанс в том, что никто из членов семьи рэпера, по предварительным данным, не страдает диабетом. Лекарство, которое якобы искала Кохал, могло иметь побочные эффекты, одним из которых является впадение в человека в гипогликемическую кому при передозировке.

Однако адвокат супруги Картрайта Сергей Лукьянов призывает не верить слухам, а смотреть на факты.

– Что сказать – это абсолютный слух. Откуда вообще может быть такая информация? Ведь судебная медэкспертиза еще не закончена. Точка. Так что даже добавить нечего на этот счет, - коротко резюмировал Лукьянов.

Добавим, что сейчас Марина Кохал находится в СИЗО минимум до 26 августа и, как и сотни поклонников погибшего мужа, ожидает новостей по громкому делу.

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