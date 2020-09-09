Инесса Юрченко, проработавшая главой «Ленфильма» меньше года, объяснила свой уход

Инесса Юрченко попрощалась с "Ленфильмом". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Слухи оказались правдой – Инесса Юрченко действительно покинула пост врио гендиректора «Ленфильма», не проработав в должности и года. В распоряжении «Комсомолки» оказалось прощальное письмо экс-главы киностудии. Напомним, предполагалось, что именно Юрченко должна была вытащить «Ленфильм» из глубокого кризиса и разобраться с миллиардными долгами. Но, похоже, новый пятилетний проект развития не устроил Росимущество, в ведении которого и находится студия.

- Полностью поддерживаю решение Росимущества о прекращении полномочий врио гендиректора «Ленфильма» ввиду полноценной реализации тех задач, которые были предусмотрены на должности временно исполняющего обязанности. Безусловно, новому главе предстоит еще очень много работы, учитывая глубину кризиса, в котором киностудия находится уже многие годы. Со своей же стороны я продолжу поддерживать любимый нами «Ленфильм» и дальше, - гласит письмо от Юрченко.

Юрченко планировала вытащить "Ленфильм" из кризиса за пять лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом бывший гендиректор успела подвести итоги успешной работы в киностудии. Во-первых, Юрченко подготовила все необходимые документы, которые станут нормативной базой для будущего развития «Ленфильма». Во-вторых, при ней Владимир Путин распорядился начать вывод киностудии из кризиса. В-третьих, творческая деятельность работников искусства не прекращалась даже в условиях коронавируса.

- Мы подготовили заявки в Минкультуры РФ и Фонд кино с целью получить частичную господдержку на создание фильмов, тем самым возобновив кинопроизводство на студии. «Ленфильм» также провел собственный конкурс сценариев веб-сериалов, в котором приняли участие 460 авторов. В середине августа коллективом «Ленфильма» и креативной молодежью Петербурга открылось общественное пространство «Kino Corner», его посетили больше 30 тысяч человек, - добавляет Юрченко.

За время работы Юрченко коллектив киностудии открыл место притяжения для молодежи во внутреннем дворе. Фото: Олег ЗОЛОТО

И это не считая многочисленных мастер-классов артистов, кинопоказов, возобновления работы фотостудии, генеральной уборки основных зон «Ленфильма». Юрченко надеется, что заложенный ею фундамент достаточно прочный и поможет киностудии в будущем. Добавим, что имя нового гендиректора пока неизвестно.