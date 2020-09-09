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Общество

Инесса Юрченко, проработавшая главой «Ленфильма» меньше года, объяснила свой уход

Бывшая врио гендиректора подвела итоги работы и рассказала в прощальном письме, что полностью поддерживает решение Росимущества об увольнении
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Инесса Юрченко попрощалась с "Ленфильмом".

Инесса Юрченко попрощалась с "Ленфильмом".

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Слухи оказались правдой – Инесса Юрченко действительно покинула пост врио гендиректора «Ленфильма», не проработав в должности и года. В распоряжении «Комсомолки» оказалось прощальное письмо экс-главы киностудии. Напомним, предполагалось, что именно Юрченко должна была вытащить «Ленфильм» из глубокого кризиса и разобраться с миллиардными долгами. Но, похоже, новый пятилетний проект развития не устроил Росимущество, в ведении которого и находится студия.

- Полностью поддерживаю решение Росимущества о прекращении полномочий врио гендиректора «Ленфильма» ввиду полноценной реализации тех задач, которые были предусмотрены на должности временно исполняющего обязанности. Безусловно, новому главе предстоит еще очень много работы, учитывая глубину кризиса, в котором киностудия находится уже многие годы. Со своей же стороны я продолжу поддерживать любимый нами «Ленфильм» и дальше, - гласит письмо от Юрченко.

Юрченко планировала вытащить "Ленфильм" из кризиса за пять лет.

Юрченко планировала вытащить "Ленфильм" из кризиса за пять лет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом бывший гендиректор успела подвести итоги успешной работы в киностудии. Во-первых, Юрченко подготовила все необходимые документы, которые станут нормативной базой для будущего развития «Ленфильма». Во-вторых, при ней Владимир Путин распорядился начать вывод киностудии из кризиса. В-третьих, творческая деятельность работников искусства не прекращалась даже в условиях коронавируса.

- Мы подготовили заявки в Минкультуры РФ и Фонд кино с целью получить частичную господдержку на создание фильмов, тем самым возобновив кинопроизводство на студии. «Ленфильм» также провел собственный конкурс сценариев веб-сериалов, в котором приняли участие 460 авторов. В середине августа коллективом «Ленфильма» и креативной молодежью Петербурга открылось общественное пространство «Kino Corner», его посетили больше 30 тысяч человек, - добавляет Юрченко.

За время работы Юрченко коллектив киностудии открыл место притяжения для молодежи во внутреннем дворе.

За время работы Юрченко коллектив киностудии открыл место притяжения для молодежи во внутреннем дворе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

И это не считая многочисленных мастер-классов артистов, кинопоказов, возобновления работы фотостудии, генеральной уборки основных зон «Ленфильма». Юрченко надеется, что заложенный ею фундамент достаточно прочный и поможет киностудии в будущем. Добавим, что имя нового гендиректора пока неизвестно.

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