"Их брак был фиктивным": Любовница Энди Картрайта рассказала о жизни рэпера с женой

Любовница Энди Картрайта рассказала о жизни рэпера с женой Мариной Кохал Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вдова расчлененного рэпера Энди Картрайта Мария Кохал будет находиться в СИЗО до конца сентября. Женщина призналась в том, что разделала мужа на части, однако отрицает, что убивала его. Свою версию произошедшего в этой жуткой трагедии рассказали любовница и друзья музыканта, которые пришли 9 сентября 2020 года к Андрею Малахову на "Прямой эфир".

- Он на Марине фиктивно женился. Она сама ему сделала предложение, - рассказала любовница рэпера Надежда Романенко.

Любовница рэпера рассказала, что ни были знакомы с 2014 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как пояснили друзья музыканта, который сам родом из Украины, Энди переехал в Санкт-Петербург из-за нестабильной ситуации в стране и согласился на брак с Кохал, чтобы получить прописку.

Все друзья уверяют - интимных отношений с женой к Картрайта не было долгое время. Жили они в одной квартире на Невском проспекте, но в разных комнатах. Марина с мамой и сыном в одной, Энди в другой. Именно в ней, по словам адвоката матери рэпера Антона Кобита, вдова расчленяла мужа.

Как говорят друзья, с Мариной Энди состоял в браке фиктивно Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По рассказам близких, сам Энди называл Марину странной и скептически относился к ее увлечениям астрологией. При этом, история любовных отношений Надежды и рэпера уходят к 2014 году, когда они познакомились. "Это и так все знали", отметила девушка, отвечая на вопрос, знала ли Кохал о существовании соперницы.

Надежда утверждает, что они мечтали с Энди уехать Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Она звонила мне, говорила про него гадости. Пыталась словно отвадить меня от него, - рассказала Надежда.

По рассказам девушки, Энди постоянно оставался у нее дома ночевать. И с трудом возвращался домой, говоря, что исключительно ради ребенка, которым Марина шантажировала его. Сами же влюбленные мечтали вместе уехать "куда-нибудь подальше".

Друзья рэпера тоже знали о другой девушке Энди Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, тело Энди Картрайта, известного 30-летнего рэпера, нашли по частям в петербургской квартире 29 июля. Его жена Марина Кохал сама рассказал своему адвокату, что расчленила мужа.

Сейчас Марина находится в СИЗО Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женщина уверяет, что нашла мужа умершим от передозировки наркотиков и не захотела, чтобы о нем осталась такая слава. В ее планах было сделать вид, словно музыкант пропал. Однако в останках Энди экспертиза запрещенных веществ не нашла. На данный момент Марина находится в СИЗО.

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