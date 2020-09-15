Депутаты Санкт-Петербурга предлагают остеклять балконы за счет средств на капремонт

Депутаты Петербурга скорректируют закон о «балконной амнистии». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутаты Петербурга продолжают работать над корректировкой так называемой «балконной амнистии». В городе вот уже полгода не штрафуют за «старое» несогласованное остекление, но у некоторых горожан проблем прибавилось. Управляющие компании присылают им требования демонтировать лоджии за свой счет и даже подают в суд. Такая возможность предусмотрена правилами благоустройства, так что закону не противоречит. Пока. Теперь парламентарии внесли законопроект, который все же запретит УК присылать такие «письма счастья». Однако проблему с балконами и внешним видом фасадов все равно решать нужно, поэтому в ЗакСе обсуждают и другие дополнения к «амнистии». Об этом в эфире радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM рассказал депутат Денис Четырбок.

– Во время обсуждений мы пришли к такому, на мой взгляд, правильному решению: город мог бы за свой счет сделать типовые проекты для остекления фасадов зданий типовой застройки, – отметил парламентарий. – У нас очень много «хрущевок», «брежневок», «кораблей». Когда такие типовые проекты появятся, то в рамках капремонта можно было бы остеклить весь фасад за счет денег, которые вы и так ежемесячно платите на капремонт.

Конечно, таким способом город будет преображаться долгие годы. Поэтому запрет требовать от горожан убрать остекление хотят сделать бессрочным. Детали корректировок к «балконной амнистии» еще могут обсуждаться – им только предстоит пройти три чтения.

– Может быть, лет через 50 у нас не осталось бы вообще таких вопросов остекления. Потому что, например, в новых домах изначально все лоджии стеклят в соответствии с проектом, – добавляет Денис Четырбок.

Напомним, что речь в «балконной амнистии» идет только об остеклении, сделанном до 11 января 2020 года. Вообще изменение своих лоджий горожане обязаны согласовывать. В начале этого года за самовольное остекление ввели штрафы (гражданам – до 5 тысяч рублей). Но наказывать рублем горожан стали за остекленные десятки лет назад балконы. Или вообще за лоджии, доставшиеся от предыдущих хозяев квартир. Это вызвало волну возмущений в Петербурге. Поэтому депутаты объявили «амнистию» и «простили» всех за «старое» остекление.