Сколько зарабатывал Олег Соколов: в суде назвали оклада историка в СПбГУ

При окладе в 17,5 тысяч рублей Олег Соколов участвовал в дорогостоящих реконструкциях и содержал бывшую семью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередное заседание по делу петербургского историка Олега Соколова открыло еще одну интересную деталь его жизни. Как оказалось, доцент госунверситета, имевший не только молодую любовницу, но двоих несовершеннолетних детей от первых трех браков, получал очень и очень скромную зарплату.

- Согласно трудового договора Олега Соколова с СПбГУ, оклад преподавателя составлял 17 тысяч 566 рублей, - зачитал представитель прокуратуры, выступавший в суде.

Это заставляет удивляться, как историк мог не только содержать бывшую семью, но и молодую спутницу, которую он, впрочем, впоследствии убил и расчленил.

Да и пышные приемы, а также участие в исторических реконструкция обходились в немалые средства.

Впрочем, вряд ли доцент получал всего 17,5 тысяч. Такие низкие оклады сохраняются во многих государственных учреждениях. При этом их «автоматически» удваивают и утраивают, выплачивая в зарплату существенные премии - иначе никто не согласился бы работать за такие деньги.

Недостаток финансов - одна из причин сорвавшейся свадьбы Анастасии Ещенко с Олегом Соколовым. Фото: СОЦСЕТИ

Так это было в деле Соколова, или нет, стороны процесса не уточняют. Впрочем, финансовое состояние историка по некоторым данным оставляло желать лучшего. Его первый адвокат не раз жаловался, что услуги защиты оплачивают друзья доцента, а сам он средств на это не имеет. Кстати, именно денежные трудности назывались как причина несостоявшийся свадьбы Анастасии Ещенко и Олега Соколова. Невеста настаивала на пышном торжестве, на которое пришлось бы копить не один месяц.

Отметим, что на этом же заедании была приведена и точная причина смерти Анастасии Ещенко. Экспертиза установила, что молодую аспирантку сначала душили, а потом застрелили из обреза. Именно огнестрельные ранения в голову стали роковыми.

- Было произведено четыре выстрела, один из них непроникающий, но сломал кости лицевого скелета, - рассказал выступавший на суде эксперт. - Они были сделаны почти одномоментно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«У нас была идиллия, пока мы не начали жить вместе»: Историк Олег Соколов об убитой студентке, о любви и изменах

Экс-доцент СПбГУ в своем первом расширенном интервью рассказал о своей жизни, бывших женах и второй студентке, которая его обвиняет в побоях (подробности)