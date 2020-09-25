«Отстаем от Москвы на три-четыре недели»: введут ли новые «коронавирусные» ограничения в Санкт-Петербурге

Самоизоляция еще может вернуться в Санкт-Петербург - правда, не в таких масштабах, как весной. Фото: Артем КИЛЬКИН

Москва вновь вводит «карантинные» ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Пока еще не очень жесткие – с 28 сентября 2020 года людям старше 65 предписывают не выходить из дома без лишней необходимости, а компаниям и предприятиям рекомендуют перевести как можно больше сотрудников на удаленку. «Ковидные» маневры в столице, как это уже бывало раньше, заставляют волноваться регионы - и в первую очередь, конечно, Санкт-Петербург. «Комсомолка» оценила обстановку и выяснила, могут ли вслед за Москвой вновь начать «закручивать гайки» в городе на Неве.

Общее положение дел, прямо скажем, не самое благоприятное. Пока писался этот текст, Санкт-Петербург поставил очередной невеселый рекорд: 25 сентября 2020 года городской оперативный штаб зафиксировал суточный прирост в 224 новых зараженных. Это самое большое количество новых заболевших начиная с 18 июля. Не добавляют оптимизма и новости об очередных перестройках в системе здравоохранения: перепрофилировании Александровской больницы (в нормальном режиме она проработала лишь чуть больше месяца) и реконструкции временного госпиталя в «Ленэкспо».

Ограничения, отмечают эксперты, должны коснуться прежде всего пожилых людей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Ситуация у нас на самом деле сложная, - констатирует глава рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Центра имени Алмазова, академик Евгений Шляхто. – Не такая, конечно, сложная, как в Москве – на данный момент мы «прирастаем» новыми заболевшими примерно в два раза медленнее. Но риск того, что через три-четыре недели мы выйдем на московскую «траекторию», все-таки существуют, и не принимать их во внимание нельзя.

Основные «слабые места», по словам ученого, у нас все те же, что и в столице. Во-первых, с началом сентября в Санкт-Петербург потянулись студенты и школьники – в том числе из других регионов, где эпидемиологическая обстановка не такая благополучная. Во-вторых – народ очевидным образом расслабился. Санитарную дистанцию никто уже не соблюдает, маску (не говоря уже о перчатках) на улице и в общественном транспорте носит едва ли каждый десятый. Неудивительно, что заболеваемость растет – и будет расти дальше.

По словам специалистов, на удаленную работу людей можно отправлять хоть сейчас - вреда от этого не будет, а вот польза очевидна. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- В свете этого – да, конечно, существует вероятность, что в плане ограничений мы пойдем по пути Москвы, - отмечает Евгений Шляхто. – И это было бы правильно, на самом-то деле. Удаленку, например, можно вводить хоть сейчас. Если человек может работать из дома – пусть работает, хуже ведь никому не станет. А вот возвращения совсем жестких мер, которые были у нас весной, я думаю, ждать не стоит. Все-таки ситуация с тех пор изменилась очень сильно – мы стали другими, у нас появился большой опыт борьбы с этой болезнью, перестроилась система здравоохранения.

К слову, ранее именно возможности системы здравоохранения эксперты, опрошенные «Комсомолкой», указывали в качестве главного сигнала о возвращении «ковидных» ограничений. Так, по словам эпидемиолога, научного сотрудника Университета Тампере Антона Барчука, снова запирать всех по домам городские власти станут лишь в одном случае: если количество средних и тяжелых больных превысит количество мест в стационарах. К счастью, пока нам это не грозит – по данным комздрава, на 25 сентября в Санкт-Петербурге было свободно в общей сложности 19,5 % «коронавирусных» коек, в том числе 40 % детских.

Пустой Санкт-Петербург мы вряд ли когда-нибудь еще увидим. Впрочем, специалисты такой вероятности все-таки не исключают. Фото: Олег ЗОЛОТО

Схожей точки зрения на эпидемиологическое будущее Петербурга придерживается и руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Центра НТИ СПбПУ, профессор Алексей Боровков.

- Конечно, возвращение к определенным ограничениям и запретам вполне реально, - отметил эксперт в разговоре с «КП-Санкт-Петербург». – На данный момент мы находимся на восходящей кривой – количество новых заболевших растет каждый день. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции, который показывает, сколько человек может заразить за сутки один больной, тоже не опускается ниже единицы. Все способствует тому, чтобы ситуация разгонялась, и болезнь распространялась с новой силой.

Снова закрывать общественные пространства власти, скорее всего, не будут - по крайней мере все сразу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Напомним: самый тяжелый период в Санкт-Петербурге пришелся на май. 5 мая в Северной столице зарегистрировали 541 новый случай заражения. После этого эпидемия пошла на спад. 27 мая количество выздоровевших за сутки впервые превысило количество заболевших. Однако уже с 5 июля этот показатель стал стремительно падать.

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