Смольный снова решает, что отправить в аэропорт: трамвай, аэроэкспресс или метро

Аэроэкспресс, метро или скоростной трамвай? А, может, обойдемся автобусами? Вывести вопрос транспортной доступности Пулкова из списка риторических вновь пытаются в Смольном. В ближайшие две недели чиновники подготовят перспективную «матицу» всех возможных способов связи аэропорта с центром Петербурга и представят ее врио губернатора Александру Беглову.

Извечную тему подняли на совещании 23 ноября. На нем присутствовали «транспортный» вице-губернатор Игорь Албин, представители аэропорта и компании-оператора «Воздушные Ворота Северной Столицы», подземки и «Пассажиравтотранса», а также Центра транспортного планирования и Дирекции по организации дорожного движения.

– Пассажиропоток аэропорта уже в этом году прогнозируется на уровне восемнадцати миллионов человек, к 2023 году достигнет 25 миллионов человек в год, – сообщают в Смольном. – А к 2039 году он вырастет до 35 миллиона человек.

Сегодня центр города с аэропортом связывают метро и автобусы. Пассажиры доезжают на подземке до станции «Московская», где пересаживаются на автобусы маршрутов №39 и №39Э (экспресс, без остановок). В 2015-ом автобусам отвели на Пулковском шоссе свою выделенку.

Сейчас по двум маршрутам курсируют 25 автобусов. Ежемесячно они перевозят пятьсот-шестьсот тысяч пассажиров. С начала года на них прокатились 6,1 миллиона человек. Казалось бы, справляются. Но впереди – ввод в декабре 2019-го скоростной магистрали М-11 и строительство города-спутника «Южный», а это нагрузку на Пулковское.

В первую очередь, надежду на разгрузку шоссе возлагают на аэроэкспресс – железнодорожную линию от аэропорта до Витебского вокзала. Раньше его думали пустить до Балтийского, но мысль оказалась неудачной: пришлось бы серьезно реконструировать действующие железнодорожные линии, метро «Балтийская» и так перегружено в часы пик, а трасса могла бы навредить безопасности полетов из-за соседства с системой захода самолетов на посадку.

Сейчас Комитет по инвестициям ищет желающих построить линию аэроэкспресса на основе государственно-частного партнерства, конкурс продлили до 28 ноября.

Не отбросили чиновники и идею скоростной трамвайной линии до Пулкова. Ее предлагали протянуть от станции метро «Купчино». Если аэропорт откроет на базе Пулкова-2 терминал для лоукостеров, недорогой трамвай в Купчино будет весьма кстати.

Продолжают лелеять власти и мечту о метро до аэропорта. Своей станции в Пулкове в Генплане нет. Но в одной их схем развития метро «красная» ветка доходила до аэропорта. Правда, после 2025 года. Мысль взять курс на Пулково все еще не отбросили.

По итогам совещания Албин поручил Комитету по транспорту разработать перечень мер, которые гарантированно обеспечат перевозку всех пассажиров аэропорта автобусами до 2023 года.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Александр ХОЛОДОВ, член комиссии по безопасности дорожного движения Петербурга:

– Пассажирам, конечно, удобнее метро: это возможность добраться без пересадок. Что касается реалистичности, то все сразу – и метро, и трамвай, и аэроэкспресс – бюджет не потянет. Но здесь нужно думать с запасом: из-за того, что мы думаем на завтра, мы часто забываем про послезавтра. Пусть лучше станция метро появится через пять лет, чем мы будем обсуждать, нужна ли она, десять лет.

При этом «выжить» на автобусах до 2023 года вполне реально: не стоит забывать о такси и каршеринге. Да и выделенка у нас далеко не перегружена. Теоретически, автобусы могут идти по ней в режиме нон-стоп.