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Спорт

Сенсация за сенсацией: Теннисист Даниил Медведев вылетел из непредсказуемого St.Petersburg Open 2020, не сумев защитить титул

Шестая ракетка мира проиграла американцу Рейлли Опелке, преподнеся еще один сюрприз турнира
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Даниил Медведев сенсационно выбыл из St.Petersburg Open 2020.

Даниил Медведев сенсационно выбыл из St.Petersburg Open 2020.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Даниил Медведев проиграл американцу Рейлли Опелке в трех партиях, 2:6, 7:5, 6:4, в 1/8 St.Petersburg Open 2020. Теннисный турнир, проходящий в Северной столице, преподнес очередной сюрприз, что лишний раз привлекает к нему внимание зрителей.

Сначала резонанс в СМИ устроил американский спортсмен Сэм Куэрри, заразившийся коронавирусом. В итоге теннисиста сняли с соревнований и посадили на карантин. Однако он с женой и 8-месячным сыном решили удрать из России на частном самолете, испугавшись госпитализации в больницу. Теперь ему грозит штраф до 100 тысяч долларов или отстранение от турниров ATP на три года. Затем St.Petersburg Open прогремел на весь мир из-за белорусского теннисиста, сбежавшего в туалет во время игры.

После проигрыша Медведев от злости сломал ракетку.

После проигрыша Медведев от злости сломал ракетку.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Но вернемся к Медведеву. До турнира в Санкт-Петербурге у него была полоса неудач – трехматчевая серия проигрышей. Стартовал Даниил на родине вполне уверенно, разобравшись с французским визави в первом круге. Однако казалось бы проходной матч с Рейлли Опелкой, 36-й ракеткой мира, закончился полным фиаско и разочарованием публики. После игры Медведев даже от злости сломал свою ракетку.

На послематчевой пресс-конференции россиянин списал все на нервозность. Американец же отметил соперника.

- Матч был непростым, он лучший российский игрок, поэтому здорово, что я смог выиграть. Играть против Даниила по-настоящему сложно, потому что он достает любой мяч, - цитируют Опелку в пресс-службе турнира.

Добавим, что в прошлом году Даниил Медведев без особых проблем выиграл St.Petersburg Open. Но тогда на турнире можно было заработать лишь 250 очков в копилку своего рейтинга. Теперь же его статус выше – ATP 500. Возможно, соперники стали серьезнее относится к соревнованию в России.

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