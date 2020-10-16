«Подозревается в соучастии в убийстве»: Теща рэпера Энди Картрайта упала в обморок в зале суда

Энди Картрайта нашли расчлененным в квартире на Невском проспекте Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге продолжают расследовать смерть рэпера Энди Картрайта, расчлененное тело которого нашли в его квартире на Невском проспекте. Жена музыканта Марина Кохал уверяет, что нашла своего супруга мертвым, после чего решила скрыть его "бесславную смерть" от фанатов, сделав вид, что он пропал. Для этого она, по ее словам, расчленила тело и хотела от него избавиться, но через четыре дня позвонила адвокату и обо все рассказала. Следствие, тем временем, уверено, что Марина убила своего мужа медицинским препаратом, в котором содержится инсулин.

Супруга рэпера уже третий месяц находится под арестом. А несколько дней назад следствие задержало и ее мать - Елену Кохал, которую заподозрили в соучастии в убийстве. Теща музыканта жила вместе с ними в одной квартире. По ее словам, она узнала о смерти своего зятя только на следующий день. И именно она уговорила дочь не избавляться от останков, а сообщить в полицию. Однако следствие уверено, что мать с дочерью спланировали убийство.

Теща Энди Картрайт убийство отрицает Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

- Фабула обвинения выглядит так: Марина Кохал в ходе конфликта, имея умысел на убийство, при пособничестве Елены Кохал, неустановленным следствием способом причинила смерть Александру Юшко. Непосредственно после совершения преступления Марина Кохал, с целью сокрытия следов преступления, при пособничестве Елены Кохал, расчленила труп потерпевшего на отдельные части для последующего уничтожения, и частично его уничтожила, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов.

Елене Кохал обвинение еще не предъявили. Какую именно роль ей отводят, следователи СКР не сообщили. Сама Елена Кохал, как и дочь, отрицает факт убийства. Однако следствие попросило суд продлить срок задержания на 72 часа, за это время силовики пообещали собрать доказательства причастности женщины к соучастию в убийстве. Услышав это, пожилая женщина упала в обморок.

Марина Кохал не признает вину в убийстве мужа Фото: СОЦСЕТИ

- У нее случился гипертонический криз, - пояснил "КП-Петербург" адвокат Дмитрий Размустов. - Сейчас мою подзащитную на машине скорой помощи госпитализировали в больницу.

Следующее заседание суда по мере пресечения Елене Кохал пройдет 19 октября.

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