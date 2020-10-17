«Не «расчлененка», а учебное пособие»: В НИИ Вредена объяснили, чьи части тел будут использовать для тренировки хирургов

По словам врачей, части тел берут, как правило, от невостребованных трупов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новость о том, что институт Вредена заказал себе шесть человеческих рук, 12 ног и 24 торса, взбудоражила петербуржцев. Да еще и госзакупку разместил почти на 13 миллионов рублей. Шок волне объясним: на фоне постоянных сообщений о криминальной «расчлененке» и до сих пор длящихся судебных слушаниях по делам историка-убийцы Олега Соколова и жены рэпера Энди Картрайта такое смотрится и впрямь двусмысленно. Вот только сами врачи ничего особенного в «скандальном» заказе не видят и не понимают, отчего возник ажиотаж.

«РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРАКТИКА»

- Это совершенно обычная практика, - отмечает заведующая отделением телемедицины НИИ Вредена Марина Вишнева. - Действительно, на каких-то ранних этапах — студенчества, клинической ординатуры — проще и даже в чем-то лучше использовать для обучения животных. На них — в первую очередь, конечно же, речь идет о свиньях, поскольку по своей анатомии они чем-то похожи на человека — можно отработать то, что хирурги называют «ручными навыками»: технику разрезов, наложение швов и так далее. Но если мы говорим о профессиональных мастер-классах, об оттачивании навыков и проработке новых методик, связанных, в том числе, с использованием современного оборудования, то животные уже не годятся.

Зачастую, для тренировки хирургов используют свиней. Но их "возможности" сильно ограничены. Фото: Артем КИЛЬКИН

Конкретно те части тел, которые планирует закупить институт, будут предназначаться для отработки операций на конечностях, объясняет Вишнева. Звучит, согласитесь, логично: у свиней ведь нет рук и ног в человеческом понимании этого слова.

- Чьи конкретно это будут части, я вам, к сожалению, не скажу, - отмечает врач. - Знаю лишь, что, как правило, в качестве учебного пособия используются невостребованные трупы из моргов. Кроме того, есть люди, которые сами еще при жизни завещают свое тело науке. Повторюсь — это очень широко распространенная практика, она принята во всем мире. Поэтому сейчас мы на всю эту шумиху в СМИ не можем смотреть иначе, кроме как с улыбкой и недоумением.

Институт разместил на портале госзакупок заказ на 6 рук, 12 ног и 24 человеческих торса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ЧЕМ «ЖИВЕЕ» - ТЕМ ДОРОЖЕ

Объяснила собеседница издания и высокую стоимость закупки — почти 13 000 000 рублей.

- Проблема в том, что трупный материал нельзя просто взять и использовать в учебном процессе, - констатирует Вишнева. - Сначала его нужно надлежащим образом обработать, подготовить. Возьмем, например, фиксацию материала. Традиционный и наиболее дешевый способ фиксации — при помощи формалина — делает материал плохо пригодным для работы, потому что ткани, обработанные формалином, существенно отличаются от живых. Можно использовать быструю заморозку — так ткани не будут повреждаться. Но это дороже. Плюс сложное юридическое сопровождение, плюс транспортировка и хранение. Из всего этого складывается итоговая стоимость.

Биоматериал в больших количествах понадобился НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По словам специалистов НИИ Вредена, все «биоматериалы» перед тем, как поступить в институт, пройдут процедуру сертификации.

- Существуют специальные компании, которые занимаются поставками биоматериала, - рассказывает заведующая отделением. - Все их поставки в обязательном порядке обследуются на все известные болезни и инфекции — в том числе, конечно же, на коронавирус. Далее процесс выглядит так: мы принимаем заказанный материал, используем его, потом вызываем представителей той же самой компании, которая его поставила, и они его утилизируют. Так что это не «расчлененка», как пишут сейчас в газетах. Это именно специально обработанный биологический материал, предназначенный для использования в учебном процессе и ни для чего иного. Возможно, людей взбудоражили объемы. Но мы рассчитываем все это использовать в течение года — а может быть даже и чуть дольше.

А вот информация о том, что части тел поставят из США, не подтвердилась: по словам собеседницы издания, транспортировка биометариала из-за границы получится слишком уж дорогой. Поэтому учебные пособия хирургам поставят российские компании. Какие именно - пока не известно, все будет зависеть от результатов торгов.

Части тел будут предназначаться для тренировки хирургов и проведения мастер-классов. Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Сергей Варзин, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии СПбГУ:

- В советское время при каждом медицинском вузе существовали свои морги, которые занимались, в том числе, поставкой биоматериалов хирургам и анатомам. Эти морги взаимодействовали между собой, обменивались информацией о поступающих трупах. Но, к сожалению, в период развала СССР эта практика закончилась. Сейчас открыть морг при медицинском институте или университете практически невозможно - настолько жесткими стали требования и настолько много всяких согласований и подтверждений нужно собрать. Поэтому все, что остается врачам - закупать материал у специализированных компаний. Это большая проблема, которую нужно решать на государственном уровне. Но пока, к сожалению, никаких предпосылок к этому нет.

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