Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Не «расчлененка», а учебное пособие»: В НИИ Вредена объяснили, чьи части тел будут использовать для тренировки хирургов

Ранее институт разместил на госзакупках заказ на 6 рук, 12 ног и 24 туловища, чем шокировал петербуржцев
Сергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий
По словам врачей, части тел берут, как правило, от невостребованных трупов.

По словам врачей, части тел берут, как правило, от невостребованных трупов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новость о том, что институт Вредена заказал себе шесть человеческих рук, 12 ног и 24 торса, взбудоражила петербуржцев. Да еще и госзакупку разместил почти на 13 миллионов рублей. Шок волне объясним: на фоне постоянных сообщений о криминальной «расчлененке» и до сих пор длящихся судебных слушаниях по делам историка-убийцы Олега Соколова и жены рэпера Энди Картрайта такое смотрится и впрямь двусмысленно. Вот только сами врачи ничего особенного в «скандальном» заказе не видят и не понимают, отчего возник ажиотаж.

«РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРАКТИКА»

- Это совершенно обычная практика, - отмечает заведующая отделением телемедицины НИИ Вредена Марина Вишнева. - Действительно, на каких-то ранних этапах — студенчества, клинической ординатуры — проще и даже в чем-то лучше использовать для обучения животных. На них — в первую очередь, конечно же, речь идет о свиньях, поскольку по своей анатомии они чем-то похожи на человека — можно отработать то, что хирурги называют «ручными навыками»: технику разрезов, наложение швов и так далее. Но если мы говорим о профессиональных мастер-классах, об оттачивании навыков и проработке новых методик, связанных, в том числе, с использованием современного оборудования, то животные уже не годятся.

Зачастую, для тренировки хирургов используют свиней. Но их "возможности" сильно ограничены.

Зачастую, для тренировки хирургов используют свиней. Но их "возможности" сильно ограничены.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Конкретно те части тел, которые планирует закупить институт, будут предназначаться для отработки операций на конечностях, объясняет Вишнева. Звучит, согласитесь, логично: у свиней ведь нет рук и ног в человеческом понимании этого слова.

- Чьи конкретно это будут части, я вам, к сожалению, не скажу, - отмечает врач. - Знаю лишь, что, как правило, в качестве учебного пособия используются невостребованные трупы из моргов. Кроме того, есть люди, которые сами еще при жизни завещают свое тело науке. Повторюсь — это очень широко распространенная практика, она принята во всем мире. Поэтому сейчас мы на всю эту шумиху в СМИ не можем смотреть иначе, кроме как с улыбкой и недоумением.

Институт разместил на портале госзакупок заказ на 6 рук, 12 ног и 24 человеческих торса.

Институт разместил на портале госзакупок заказ на 6 рук, 12 ног и 24 человеческих торса.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ЧЕМ «ЖИВЕЕ» - ТЕМ ДОРОЖЕ

Объяснила собеседница издания и высокую стоимость закупки — почти 13 000 000 рублей.

- Проблема в том, что трупный материал нельзя просто взять и использовать в учебном процессе, - констатирует Вишнева. - Сначала его нужно надлежащим образом обработать, подготовить. Возьмем, например, фиксацию материала. Традиционный и наиболее дешевый способ фиксации — при помощи формалина — делает материал плохо пригодным для работы, потому что ткани, обработанные формалином, существенно отличаются от живых. Можно использовать быструю заморозку — так ткани не будут повреждаться. Но это дороже. Плюс сложное юридическое сопровождение, плюс транспортировка и хранение. Из всего этого складывается итоговая стоимость.

Биоматериал в больших количествах понадобился НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена.

Биоматериал в больших количествах понадобился НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По словам специалистов НИИ Вредена, все «биоматериалы» перед тем, как поступить в институт, пройдут процедуру сертификации.

- Существуют специальные компании, которые занимаются поставками биоматериала, - рассказывает заведующая отделением. - Все их поставки в обязательном порядке обследуются на все известные болезни и инфекции — в том числе, конечно же, на коронавирус. Далее процесс выглядит так: мы принимаем заказанный материал, используем его, потом вызываем представителей той же самой компании, которая его поставила, и они его утилизируют. Так что это не «расчлененка», как пишут сейчас в газетах. Это именно специально обработанный биологический материал, предназначенный для использования в учебном процессе и ни для чего иного. Возможно, людей взбудоражили объемы. Но мы рассчитываем все это использовать в течение года — а может быть даже и чуть дольше.

А вот информация о том, что части тел поставят из США, не подтвердилась: по словам собеседницы издания, транспортировка биометариала из-за границы получится слишком уж дорогой. Поэтому учебные пособия хирургам поставят российские компании. Какие именно - пока не известно, все будет зависеть от результатов торгов.

Части тел будут предназначаться для тренировки хирургов и проведения мастер-классов.

Части тел будут предназначаться для тренировки хирургов и проведения мастер-классов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Сергей Варзин, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии СПбГУ:

- В советское время при каждом медицинском вузе существовали свои морги, которые занимались, в том числе, поставкой биоматериалов хирургам и анатомам. Эти морги взаимодействовали между собой, обменивались информацией о поступающих трупах. Но, к сожалению, в период развала СССР эта практика закончилась. Сейчас открыть морг при медицинском институте или университете практически невозможно - настолько жесткими стали требования и настолько много всяких согласований и подтверждений нужно собрать. Поэтому все, что остается врачам - закупать материал у специализированных компаний. Это большая проблема, которую нужно решать на государственном уровне. Но пока, к сожалению, никаких предпосылок к этому нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обычный петербургский заказ»: НИИ Вредена закупит 6 рук, 12 ног и 24 человеческих торса за 12,8 млн рублей

Конкурс на поставку частей тел вызвал неоднозначную реакцию в городе, который прославился «расчлененкой» (подробности)

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые