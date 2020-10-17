Задержан «неувольняемый» глава Выборгского района Ленобласти, где из бюджета пропали 700 миллионов рублей

Главу МО "Выборгский район Ленинградской области" задержали по подозрению в хищении 700 миллионов рублей. Фото: МО "Выборгский район Ленинградской области"

Фееричная история развивается в Выборгском районе Ленинградской области. Там сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России, вместе с полицейскими, задержали главу районной администрации Геннадия Орлова. Его подозревают в сговоре с бывшим руководителем местного комитета по финансам Александром Болучевским, которого обвиняют в хищении 700 миллионов рублей из бюджета.

- По данным следствия, Орлов, являясь должностным лицом, не позднее 31 июля 2019 года, действуя умышленно, по предварительному сговору совместно с председателем комитета финансов Администрации МО «Выборгский район» и иными лицами, организовали перевод денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 млн рублей, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области.

По версии следствия, соучастники подписывали документы о выполненных якобы работах по капитальному и текущему ремонту жилых домов и других зданий Выборга. При этом самого ремонта попросту не выполнялось. Деньги, выведенные на счета подконтрольных фирм, оседали в карманах чиновников.

Стоит отметить, что бюджет всего Выборга на 2020-й год составляет 712 миллионов. Что от него осталось - вопрос риторический.

Бывший глава финансового комитета Александр Болучевский, которого арестовали первым. МО "Выборгский район Ленинградской области"

Уже экс-глава комитета по финансам МО «Выборгский район», 38-летний Александр Болучевский был задержан в середине сентября 2020 года. Его отправили под арест до суда. А вот глава районной администрации Геннадий Орлов остался на своем посту.

Впрочем, 14 октября, на фоне скандала, он решил подать в отставку.

- Признаюсь в том, что совершил одну большую ошибку. Заключается она в слишком большом доверии к своему подчиненному, человеку, которому я доверял безгранично, человеку, который предал меня, всю команду администрации, весь Выборгский район, - заявил чиновник и подчеркнул, что никуда убегать из Выборга не собирается.

На место Орлова уже начали подыскивать замену, как местные депутаты, внезапно отказались увольнять чиновника.

- Рассмотрев заявление, совет депутатов выразил единодушное мнение, что в настоящий момент отставка Геннадия Орлова преждевременна, - отметили на заседании народные избранники и уточнили, что у района сейчас много забот, главная из которых... принятие нового бюджета.

Деньги, пропавшие из бюджета, должны были пойти на ремонт разрушающихся зданий Выборга. Фото: Олег ЗОЛОТО

А уже новый глава финансового комитета заявил, что «Суммы (хищений - прим.ред.), которыми сейчас оперируют СМИ, в настоящий момент не доказаны. Кроме того, на ближайшей сессии будет представлена новая структура финансового контроля, деятельность которой призвана максимально усилить финансовую безопасность и впредь не допустить даже теоретической возможности каких-либо махинаций с бюджетом».

Но следователи, вероятно, не прислушались к мнению депутатов и чиновников, поэтому Геннадий Орлов был задержан. У него дома и в рабочем кабинете уже прошли обыски, а вскоре главе Выборгского района изберут меру пресечения, под которой он будет находиться до суда.