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Задержан «неувольняемый» глава Выборгского района Ленобласти, где из бюджета пропали 700 миллионов рублей

Три дня назад Геннадий Орлов подавал в отставку, но депутаты ее не приняли, так как «надо было принимать новый бюджет»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Главу МО "Выборгский район Ленинградской области" задержали по подозрению в хищении 700 миллионов рублей. Фото: МО "Выборгский район Ленинградской области"

Главу МО "Выборгский район Ленинградской области" задержали по подозрению в хищении 700 миллионов рублей. Фото: МО "Выборгский район Ленинградской области"

Фееричная история развивается в Выборгском районе Ленинградской области. Там сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России, вместе с полицейскими, задержали главу районной администрации Геннадия Орлова. Его подозревают в сговоре с бывшим руководителем местного комитета по финансам Александром Болучевским, которого обвиняют в хищении 700 миллионов рублей из бюджета.

- По данным следствия, Орлов, являясь должностным лицом, не позднее 31 июля 2019 года, действуя умышленно, по предварительному сговору совместно с председателем комитета финансов Администрации МО «Выборгский район» и иными лицами, организовали перевод денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 млн рублей, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области.

По версии следствия, соучастники подписывали документы о выполненных якобы работах по капитальному и текущему ремонту жилых домов и других зданий Выборга. При этом самого ремонта попросту не выполнялось. Деньги, выведенные на счета подконтрольных фирм, оседали в карманах чиновников.

Стоит отметить, что бюджет всего Выборга на 2020-й год составляет 712 миллионов. Что от него осталось - вопрос риторический.

Бывший глава финансового комитета Александр Болучевский, которого арестовали первым. МО "Выборгский район Ленинградской области"

Бывший глава финансового комитета Александр Болучевский, которого арестовали первым. МО "Выборгский район Ленинградской области"

Уже экс-глава комитета по финансам МО «Выборгский район», 38-летний Александр Болучевский был задержан в середине сентября 2020 года. Его отправили под арест до суда. А вот глава районной администрации Геннадий Орлов остался на своем посту.

Впрочем, 14 октября, на фоне скандала, он решил подать в отставку.

- Признаюсь в том, что совершил одну большую ошибку. Заключается она в слишком большом доверии к своему подчиненному, человеку, которому я доверял безгранично, человеку, который предал меня, всю команду администрации, весь Выборгский район, - заявил чиновник и подчеркнул, что никуда убегать из Выборга не собирается.

На место Орлова уже начали подыскивать замену, как местные депутаты, внезапно отказались увольнять чиновника.

- Рассмотрев заявление, совет депутатов выразил единодушное мнение, что в настоящий момент отставка Геннадия Орлова преждевременна, - отметили на заседании народные избранники и уточнили, что у района сейчас много забот, главная из которых... принятие нового бюджета.

Деньги, пропавшие из бюджета, должны были пойти на ремонт разрушающихся зданий Выборга.

Деньги, пропавшие из бюджета, должны были пойти на ремонт разрушающихся зданий Выборга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

А уже новый глава финансового комитета заявил, что «Суммы (хищений - прим.ред.), которыми сейчас оперируют СМИ, в настоящий момент не доказаны. Кроме того, на ближайшей сессии будет представлена новая структура финансового контроля, деятельность которой призвана максимально усилить финансовую безопасность и впредь не допустить даже теоретической возможности каких-либо махинаций с бюджетом».

Но следователи, вероятно, не прислушались к мнению депутатов и чиновников, поэтому Геннадий Орлов был задержан. У него дома и в рабочем кабинете уже прошли обыски, а вскоре главе Выборгского района изберут меру пресечения, под которой он будет находиться до суда.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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