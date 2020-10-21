Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 21 октября 2020: Перегруз в поликлиниках и лабораториях и вероятность продления школьных каникул

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 21 октября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» подготовила подборку последних новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 21 октября 2020 года. За прошедший день в Северной столице инфекцию выявили еще у 695 горожан. К сожалению, помимо заболеваемости растет и число школьных классов и групп в детсадах, отправленных на карантин.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели инфекцией 53 287 человек, умерли 3 460 (+38), а выздоровели 34 205 (+348), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Смольный не исключил, что петербургским школьникам могут продлить осенние каникулы, чтобы разорвать цепочку заражений коронавирусом. Родительский комитет не против, чиновники тоже «за». Осталось дождаться решения главы Роспотребнадзора.

«Комсомолка» на своем опыте поняла, что в Северной столице стало гораздо труднее сдать тест на COVID-19. Оказалось, больницы и лаборатории попросту не справляются с высокой нагрузкой. При этом в комздраве парируют, что город находится в лидерах по охвату жителей тестированием на коронавирус.

COVID-19 подхватили два артиста БДТ имени Товстоногова. Из-за этого театр отменил все спектакли на целый месяц, решив перестраховаться. Купленные билеты можно вернуть в кассы.

Что касается Ленинградской области, то там ситуация по коронавирусу следующая: за общее время пандемии заболели 10 054 (+105 за сутки) человек. Полностью выздоровели 6015 пациентов (+38), умерли 107 (+1).