Деревня, где делают бумажные церкви и восстанавливают старинный храм

26 Июль 16:40 2018-07-31T11:55:53+03:00

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Подробнее о квест-туре: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4.

Третий день экипажа, покоряющего #южные рубежи2018, начался с осмотра Великого Новгорода. Куда в первую очередь должен отправиться любой путешественник в этом городе? Конечно, в Кремль, и это даже не обсуждается. Неприступные стены древней крепости поразят даже самого искушенного туриста.

Глядя на них, начинаешь представлять события тысячелетней давности. Фантазия невольно заполняет ров около Кремля водой, в проемах башен появляются лица уставших воинов, а Иван Грозный ведет своих опричников на захват. В этом месте легенды больше не кажутся вымыслом, а знаменитый голубь на куполе Софийского собора, кажется, вот-вот взмахнет окаменевшими крыльями.

Фото: Александр Сафронов

Софийский собор - сердце Кремля и всего Новгорода. Если вы захотите сбежать от потока туристов - отправляйтесь туда. Красноречивое молчание икон, стройный хор голосов прихожан и величие старых стен заставляет почувствовать в себе неизвестную силу. Как ответственная команда мы, конечно же, решили сфотографировать это удивительное место, чтобы показать его читателям. Но одна из настоятельниц строго объяснила, что в храме это делать запрещено. Однако, узнав, что мы участвуем в экспедиции «Серебряный трилистник», и наш маршрут пролегает по древним городам России - одобрила команде маленькую фотосессию.

Не смогли мы пройти мимо еще одной жемчужины Новгородского Кремля - памятника «Тысячелетие России», воздвигнутого в 1862 году. На монументе можно увидеть все основные вехи истории нашей страны - от призвания варягов на Русь до основания Российской империи.

Автор фото: Александр Сафронов

Но команда не смогла покинуть Новгород, не осмотрев еще один интересный архитектурный объект - памятник электрику, спасающему кота. Интересно, что у скульптуры есть неофициальное название – «Глаза в глаза», так пристально ее герои смотрят друг на друга.

Необычный памятник находится на Большой Санкт-Петербургской улице. Автор фото: Андрей Шрайб

КОНЕЧНО, ВАСЯ

Попрощавшись с древним городом, южный экипаж «Серебряного трилистника» покатил на верном Mitsubishi Pajero Sport по направлению на Псков. Первым делом решили прислушаться к совету одного из болельщиков нашего квест-тура и осмотреть уникальный природный памятник – «Валун у деревни Камень»… Вот тут-то на головы нашей команды и посыпались очередные приключения.

Насторожились мы еще километров за десять до деревни Камень, увидев пункт санитарно-эпидемиологического контроля и полицейский пост. Женская половина экипажа (ладно-ладно, это была я) отчаянно заверещала, что нам срочно нужно развернуться и уехать подальше от людей в костюмах химзащиты. Но тут люди в форме выразительно помахали нам рукой... К счастью, ничего страшного там не было. Всего лишь эпидемия, карантин и африканская чума. Но еще раз к счастью, эти страшные слова угрожали исключительно свиньям и кабанам.

Наш боевой «Паджерик» обработали специальным составом, полицейский несколько раз удостоверился, что свиное мясо мы есть не собираемся, и мы уже готовы были гнать дальше... как вдруг откуда-то к нам вышел ОН. Вальяжной походкой, издавая неразборчивые звуки он важно топал к нашей машине, намереваясь показать, кто здесь самый главный. Потом вдруг резко взмахнул крыльями, и вся наша команда разом схватилась за фотоаппараты. ОН - был бакланом. Ручным бакланом Васей. Который тоже стоит на посту. Конечно, мы не смогли упустить такой возможности. Спросив разрешения, выскочили из машины и хором стали уговаривать Васю еще раз взмахнуть крыльями. Результат вы видите сами, нам удалось! Конечно же, красноречивые блогеры упросили и сотрудников санэпидемстанции сделать фото на память!

Вася – грозная, но сговорчивая птица. Автор фото: Александр Сафронов

Поблагодарив отзывчивых ребят, мы вновь продолжили свой путь! Ведь нас ждал древний валун... Забегая вперед, скажу: он ждет нас до сих пор. Подъехать к нему оказалось нереально - въезд перегорожен корягой. Но так как мы полностью были уверены в нашем «железном коне», штурман смело нажал на газ, перескочив через дерево, и направил «Паджеро» в лесную чащу. С каждым сантиметром заросли сужались, а самой дороги было не видно. Идти пешком - не вариант. В стекло бились сотни местных слепней, и мы отчетливо понимали, что они хотят крови. Наш штурман Андрей Шрайб отважно решил сходить на разведку, но вместо этого научился танцевать кан-кан: находиться без резких движений на улице из-за этих мелких зверей было просто невозможно.

В итоге командный совет решил, что пробежать несколько километров под обстрелом полчища слепней мы не сможем, а на валун можно и в Интернете посмотреть. Но тут жизнь, наконец, решила нас порадовать. Оказалось, что в деревне Камень живут аисты.

Благородные птицы смотрели на наш экипаж свысока. Автор фото: Александр Сафронов.

У СТЕН СТАРОЙ ЦЕРКВИ

Вдоволь насладившись красотой аистов, мы вновь попытались вернуться на основной маршрут, но внезапно задержались в деревне Любыни. Наше внимание привлекла старая церковь невероятной красоты. Новые водосточные трубы натолкнули на мысль, что церковь может быть действующей. В Любынском сельском доме культуры, что возле церкви, нас встретили две удивительно добрые женщины, которые вызвались помочь. Пока мы ждали хранительницу церкви, женщины рассказали о местном промысле - плетении корзинок и других поделок из бумаги. Готовые изделия не отличить от деревянных, и это восхищает больше всего. Пока наша команда пыталась понять технику плетения, на пороге появилась Лариса - прихожанка той самой церкви, которая и присматривает за храмом. И скажу честно, до этого момента я редко видела подобных людей. Людей, от которых исходит свет.

Старую церковь не только берегут, но и воссоздают ее облик в удивительных поделках из бумаги. Автор фото: Александр Сафронов.

Лариса открыла для нас двери старинной церкви и рассказала ее удивительную историю. Первое деревянное здание было воздвигнуто в 1722 году как церковь Петра и Павла. Современное каменное строение появилось через сто лет, и по неизвестной причине его переосвятили в «Храм Знамение Божьей матери». За пару веков он видел многое, да и сейчас он переживает не лучшие времена. Здание нужно восстанавливать, но у местной администрации нет на это денег. Прихожане пытаются восстанавливать огромную церковь своими силами. Лариса и другие жители деревни потихоньку делают электрику, вставляют стеклопакеты и собирают деньги на реставрацию. Но это лишь капля в море...

Вековые стены требуют серьезных вложений, которых у жителей деревни просто нет. Больше всего в этой истории нас поразила та любовь, с которой Лариса рассказывала о храме. Для нее, равно как и для остальных местных, это место - не просто «достопримечательность». Это родное и святое. Интересно, что сама Лариса не местная, в Любынь она переехала из города: увидев церковь, сразу поняла, что будет жить только здесь. Лариса настолько увлечена делом, что ведёт группу в ВК, где рассказывает об истории храма и последних новостях.

Следующей нашей точкой был еще один древний город - Порхов, знаменитый своей крепостью. Сооружение кажется довольно мрачным, но ровно до тех пор, пока не заходишь внутрь. В кольце крепости скрывается фантастической красоты сад, несколько музеев и храм. Самое удивительное, что все находится в прекрасном состоянии. Нашей команде удалось забраться на стену крепости, и понять, что чувствовали жители Порхова, когда на них наступали враги.

Есть легенда, что в подземельях этой крепости когда-то потерял свою корону шведский король Карл Двенадцатый. Автор фото: Александр Сафронов

Еще одно значимое место в этих краях - мемориал «Дулаг-100». Он расположен на месте одноименного концлагеря, в котором за годы войны сгинуло множество людей. Непосредственно к мемориалу туристов провожает аллея скорби - ели, склоняющие ветви до самой земли. Из-за этого складывается ощущение, что деревья действительно оплакивают людей, сгинувших в «Дулаге» 70 лет назад.

Самое страшное, что подобные места встречались на каждом маршруте автопробега. И не по одному разу. Автор фото: Александр Сафронов

ПОДЗАПРАВИМСЯ

Вот и Псков – еще один новый для меня город. Прежде чем устремиться навстречу новым приключениям, традиционно заезжаем на АЗС «ЛУКОЙЛ», что на Шоссейной улице. За несколько дней квест-тура мы уже привыкли к тому, что для автопутешественников по СЗФО заправки «ЛУКОЙЛ» – как оазис в пустыне. Только вместо пустыни - наш маршрут. Эти АЗС всегда появляются в самый нужный момент - когда нашему быстрому и выносливому «Pajero Sport» пора подкрепиться, а вся команда #южныерубежи2018 жутко хочет кофе. …И сфотографироваться.

Штурман нашего экипажа Андрей Шрайб. Автор фото: Александр Сафронов

Кстати, с тех пор как Андрей, на правах рулевого нашей команды получил специальные очки для вождения – подарок компании «Невская оптика» - его почти невозможно увидеть без этого полезного аксессуара. …Который не только подчеркивает сдержанное европейское обаяние штурмана, но и помогает заботиться о безопасности наших поездок: качественные очки для вождения снижают излишний уровень ультрафиолетового излучения (мягко говоря, не слишком полезного для глаз), защищают от бликов и яркого солнца, и в то же время – не мешают вовремя увидеть сигналы светофоров, разметку и собственную приборную панель.

Впереди у нас – не только сам Псков, но и Ивангород, Копорье и, конечно, Санкт-Петербург. Следите за нашими перемещениями на интерактивной карте квест-тура «Серебряный трилистник».