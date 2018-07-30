С Териберки на бал: экипажи «Серебряного трилистника» вернулись в Петербург

30 Июль 19:25 2018-08-02T13:43:56+03:00

По домам? Как бы не так. Экспедиторов уже ждали в «Комсомольской правде» с призами для самых храбрых путешественников

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Mitsubishi Pajero отважных покорителей Северо-Западного федерального округа припарковались у офиса «Комсомолки» вечером в пятницу, 27 июля. Напомним, три экипажа из блогеров и журналистов шесть дней колесили по самым удивительным местам «Серебряного кольца России» и проехали более десяти тысяч километров, чтобы показать всю эту красоту вам. Команда #южныерубежи2018 покаталась на тракторах в Череповце, #северныйпуть2018 искупался в Белом море, а #крайсвета2018 - название говорит само за себя - доехал аж до Териберки. А ведь сначала участники пробега даже не знали, куда отправятся.

Лишь через день после отъезда из Петербурга, на перекрестке трех крупных трасс под Петрозаводском, капитаны вытянули жребий с конкретным маршрутом. Поэтому «Серебряный трилистник» - это не только самый масштабный автопробег по Северо-Западу, но и квест-тур. Его организовала «Комсомольская правда» вместе с «Сообществом Питерских Блогеров» и компанией «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», которая в этом году отмечает 25 лет работы в СЗФО.

- «Серебряное кольцо России» катастрофически недооценено. Поэтому мы решили отправить по нему три команды, которые должны были найти десять причин поехать следом за ними, - отметил директор «Комсомольской правды в Петербурге» Иван Власов.

Директор «КП» Иван Власов принимал участие и в старте автопробега… и встречал ребят на финише.Фото: Андрей ГАШЕВ

Идея и ход проекта так впечатлили генерального партнера квест-тура, «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», что в следующем году он намерен собрать свой собственный экипаж, который отправится в дорогу вместе с журналистами и блогерами.

- Мы очень любим такие проекты, ведь туризм и бизнес должны развиваться, - считает заместитель генерального директора по связям с общественностью компании Рустэм Ибрагимов. - Даже наши инвестиционные интересы совпали с географией квест-тура. Пока блогеры путешествовали, мы создали рабочую группу по Карелии, выбрали участки, где появятся новые заправочные станции «ЛУКОЙЛ». Трудились над тем, чтобы уже в следующей поездке вы увидели наши новые объекты.

Рустэм Ибрагимов пообещал автопутешественникам развитие сети АЗС «ЛУКОЙЛ» в регионе.Фото: Андрей ГАШЕВ

После рассказов путешественников и правда хочется бросить все и рвануть за Северный полярный круг:

- Мурманск меня поразил. Идешь после позднего ужина, а солнце в зените. Оказывается, закат может быть в 1:40 ночи, а рассвет - уже через полчаса, - поделился штурман экипажа #крайсвета2018 Дмитрий Шилов.

По его словам, будущее туризма в регионе за Териберкой. Туда уже рвутся автобусы иностранных туристов. Ведь это настоящий край света. Дальше - только Баренцево море. В котором, кстати, искупались наши экспедиторы. Температуру водички лучше оставить без комментариев...

А вот южный маршрут - через Псков, Ивангород и Великий Новгород - возглавлял блогер из Европы. Больше всего его впечатлили православные церкви и… люди:

- Они неподвластны влияниям этого мира. Улыбаются, разговаривают, как будто ты их знаешь очень давно, никуда не спешат, - поделился Андрей Шрайб. - Но над инфраструктурой, конечно, еще работать и работать. Иногда мы часами искали место для ночлега.

А вот с АЗС в том направлении проблем нет. Как заверил автопутешественников Рустэм Ибрагимов, «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» планирует активно развивать свою сеть на псковском направлении. А впечатления наших ребят о Териберке натолкнули компанию на мысль открыть заправочную станцию и в этом отдаленном, но популярном у туристов месте.

Помимо церквей, людей и сервиса команду #южныерубежи2018 удивил еще и… разный характер русских и европейских навигаторов. Маленький эксперимент показал: привыкший к комфорту заграничный гаджет прокладывает более длинный маршрут, и только по хорошей дороге. Наш же действует с чисто российским размахом: быстро, с ветерком и препятствиями.

Журналистов больше всего интересовало состояние дорог в регионе. «По-разному» - тактично ответили участники квест-тура.Фото: Андрей ГАШЕВ

Команда #северныйпуть2018 тоже искупалась в море, только в Белом. Водичка, говорят, ничего: до 17 градусов прогрелась точно.

- Таких закатов, как на севере, нет нигде, - уверен капитан команды Дмитрий Бердасов.

Еще один участник экипажа, Дмитрий Барков, познакомился с достопримечательностями Архангельска нетривиальным способом: на бегу. Московский блогер считает это отличным вариантом экскурсии по городу.

- За полчаса ты преодолеваешь около семи километров и можешь увидеть гораздо больше, чем пешком, - говорит он.

Выбор победителя квест-тура стал, мягко говоря, задачей непростой. Ведь с заданием справились все экипажи. Вскоре будет опубликован итоговый материал по нашему путешествию, и вы сможете убедиться в этом сами. Однако авантюризма у экипажа #крайсвета2018 оказалось чуть больше, чем у остальных. Ведь Териберки в изначальном маршруте попросту не было.

Экипаж «Край света» - победитель квест-тура «Серебряный трилистник».Фото: Андрей ГАШЕВ

В награду путешественники получили GPS-трекеры iON Connect (между прочим, российская разработка!) от компании iRZ Мониторинг. Такими же были оборудованы автомобили экипажей. С их помощью автопутешественники могли контролировать местоположение, анализировать пройденный путь, стиль вождения и сразу же загружать лучшие фотографии в систему, а вы - следить за нашим квест-туром онлайн.

Подробнее о квест-туре: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6.