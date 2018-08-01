Альпинист, застрявший в горах Пакистана: «Я был на грани. Еще одной ночи бы не пережил»

1 Авг. 15:15 2018-08-01T17:17:34+03:00

Из-за холода и одиночества у Александра Гукова начались галлюцинации, в которых он видел друзей и свой дом

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«Невозможное – не навсегда». Фильм с таким названием хотели снять российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов. Но кинокартина быстро превратилась в реалити-шоу «Остаться в живых». Один альпинист во время восхождения погиб, а второй неделю был на грани смерти. 7 дней один на один в палатке, заваленной снегом в горах Пакистана на высоте 6200 метров. Без сотовой связи и помощи извне. С переживаниями о смерти друга. Но турист из Петербурга Александр Гуков выжил. «Комсомолка» выяснила, как альпинист прожил неделю заточения в снежном плену.

«ЕЛ СУП И КАШУ»

25 июля друзьям Гукова пришел сигнал SOS: «Серега улетел. Я вишу на стене без снаряжения». «Мне нужна помощь». «Меня нужно эвакуировать». Сергей Глазунов сорвался с горы и погиб. Сам же Александр остался без снаряжения и застрял на высоте, с которой выбраться без специальной техники невозможно. Тем не менее, Александр взял себя в руки и сумел спуститься на несколько метров ниже на выступ в горе. Под углом в 60-70 градусов. Альпинист разбил палатку, в которой расстелил спальник. В это же время друзья альпиниста занялись спасательной операцией.

- Мы сделали заброску с вертолета с едой и газом для горелки, но не знали, получил ли Саша ее, - рассказывают альпинисты.

Александр хотел покорить Латок-1Фото: СОЦСЕТИ

Поначалу все думали, что у Александра была с собой только половина шоколадки. Но оказалось, что заброску альпинист все-таки получил.

- В заброске я получил еду и газ для горелки, без них бы пришлось туго, - признался Александр своим друзьям. – У меня были шоколадные батончики, быстрорастворимые супы и каши. Я топил снег на горелке, кипятил воду и делал себе еду. На третий день чувство голода у меня исчезло.

«ДЕЛАЛ МАССАЖ НОГ И РУК»

И если голод на третий день перестал мучить Александра, то отсутствие людей и связи привело к тому, что у альпиниста начались галлюцинации.

- Я уже не надеялся, что меня спасут, хотел одно – чтобы обо мне не забыли, - поделился Александр с друзьями. – У меня начались галлюцинации. Мне привиделся альпинист, с которым я пытался покорить Латок-1 за год до этого. Мне казалось, что мы сидим с ним вдвоем и едим пельмени.

Александр провел в горах неделю Фото: OfficialDGISPR

Чтобы не замерзнуть насмерть Александр каждый день делал себе массаж рук и ног. Это было его единственное занятие на всю неделю.

- Я старался делать массаж, - рассказал Александр координатору спасательной операции Анне Пиуновой. - Следил за конечностями. Но это было очень сложно, потому что я лежали не мог пошевелиться. Палатку засыпало снегом и меня придавило. Из развлечений были только «телепорталы». Пока у него были силы, я откапывался от снега. Но последние два дня сил уже не было. Поэтому я перестал убирать снег. И мои ноги так и были присыпаны. Поэтому я их и отморозил.

«ЕЩЕ ОДНУ НОЧЬ БЫ НЕ ПЕРЕЖИЛ»

Вертолеты военных Пакистана, несмотря на облачность, поднимались в воздух каждый день. Друзья альпиниста просили об этом, чтобы у Александра была надежда на спасения. Чтобы он знал, что о нем не забыли. По словам россиянина, это ему помогло не сдаваться.

- Я слышал вертолеты, но понимал что облачность низкая, поэтому ко мне они не долетят, - поясняет Александр. – Но это придавало сил.

У Александра были галлюцинации в горах Фото: OfficialDGISPR

Через неделю снежного плена Александр был уже на грани смерти. Еще бы один день, и спасатели могли обнаружить альпиниста мертвым.

- Под утро перед тем, как меня спасли, мне мерещилось, что я дома, - поделился с друзьями Саша. - Потом когда в себя пришел, понял - я еще тут. Следующую ночь я вряд ли бы пережил. Утром выкинул спальник. Он очень промок. От него было больше холода, чем тепла. Ночь без спальника на такой высоте не перенести. Я был на грани.

К слову, Александру помогло то, что его долгое время не могли найти пилоты вертолета. Поиски велись около 40 минут. Этого времени альпинисту хватило, чтобы выбраться из палатки. Когда россиянин цеплялся к тросу, вертолет чуть не потерпел крушение. Поначалу друзья подумали, что Саша забыл отцепить страховочный трос от скалы, но оказалось, что он просто не успел. Руки были замерзшие, поэтому он все делал медленно. К счастью, от сильного толчка страховка порвалась.

На спасение Александра собрали миллион рублей Фото: OfficialDGISPR

«ДЛЯ СПАСЕНИЯ СОБРАЛИ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ»

Сейчас Александр продолжает оставаться в военном госпитале. К счастью, серьезных проблем со здоровьем у него нет.

- Саша довольно бодрый, - улыбается Анна Пиунова. – Поначалу он не мог говорить, лепетал. Не мог ходить, его несли на руках. Сейчас он уже разговаривает. Ампутация ему не грозит. Доктора посмотрели, сделали анализы, состояние у него нормальное. Некрозов нет. Он обезвожен, ослаб, но с этим проще справиться. Сейчас мы готовим борт медицинский. МЧС нам пообещало при необходимости его предоставить. Мы думаем, когда сможем забрать Сашу. Но нужно, чтобы он немного окреп.

Друг Александра погиб в горах Фото: OfficialDGISPR

К слову, последнюю спасательную операцию военные Пакистана провели бесплатно. Ранее же борты вылетали на облет горы за деньги.

- Поначалу расходы покрывала страховка Саши, - поясняет Анна. – Но она быстро закончилась. Тогда мы на нашем сайте альпинистов mountain.ru организовали сбор денег. За день собрали миллион рублей. Мы сразу поняли, что этих денег хватит. И к вечеру приостановили сборы. Один час полета вертолета нам обходился в 3,5 тысячи долларов. Вертолеты вылетали иногда по несколько раз в день. Операция была недешевая. Но денег нам хватило. У нас еще осталось. Эту сумму мы поделим между Александром, чтобы у него были средства на лечение, и семьей погибшего Сергея.

К слову, Сергей уже поблагодарил армию Пакистана за спасение:

- Спасибо пакистанской армии, она лучшая в мире, - улыбнулся на видео Александр. - Вертолеты, пилоты просто лучшие в мире. Я под большим впечатлением. Особенно от людей, они дружелюбные, всегда готовы прийти на помощь, а еще они очень храбрые и открытые. Это очень впечатляет, спасибо. Пакистан, Россия - дружба навсегда.

Как все произошлоФото: Дмитрий ПОЛУХИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Семья не будет забирать тело погибшего альпиниста

В Пакистане решили приостановить операцию по извлечению тела альпиниста Сергея. Если спасатели и вылетят за погибшим, то только по своей инцициативе.

- Альпинисты несколько раз подходили под стену в поисках тела, - уточняет Анна. - Мы примерно поняли, где тело. Но достать его очень сложно, нужно организовывать отдельную операцию. Спасатели будут рисковать жизнью. Они могут погибнуть. Мы поговорили с семьей Сережи. Они решили не доставать его. Его родственник – альпинист. И он понимает сложности этой операции. Был случай, что при таких обстоятельствах, уже погибли 8 спасателей.

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