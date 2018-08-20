2018-08-20T18:56:16+03:00
Общество

Малыш, родившийся в самолете во время полета в Петербург, за 12 дней набрал уже 200 граммов

Ванечка с мамой до сих пор находятся в больнице Ростова-на-Дону, где "Боинг" экстренно посадили в связи с появлением нового пассажира на борту
Елена БЕЗГОДОВА
Поделиться:
27-летняя Ирина стала мамой во время полета Симферополь - Санкт-Петербург.27-летняя Ирина стала мамой во время полета Симферополь - Санкт-Петербург.Фото: Соцсети
Изменить размер текста:

Совсем скоро Михаил увидит своего новорожденного сына Ваню, который решил родиться в небе. В конце этой неделе медики пообещали счастливому отцу выписку мамы и малыша и отец готовится к встрече.

Ваня тоже не теряет времени даром в больнице города Новочерскасска, куда его определи с мамой. Малыш кушает, набирает граммы. Родившийся весом 1900, сейчас малыш достиг отметки 2100.

- Ваня поживает хорошо, - рассказывает отец карапуза Михаил. – Готовится ко встрече с родными. Пока еще его не видел, но очень жду встречи!

Первое время семья Михаила проведет в Ростовской области. Но уже осенью планирует вернуться в Северную столицу. Наверняка, полетят на самолете – карапузу не привыкать.

Михаил ждет встречи с сыном и женой Фото: Соцсети

Михаил ждет встречи с сыном и женойФото: Соцсети

Малыш на борту самолета Симферополь - Санкт-Петербург родился 8 августа. Роды у петербурженки Ирины начались внезапно, сразу после взлета. Женщина была на 8 месяце беременности и не ожидала, что ее малыш решит появиться на свет раньше срока. Ваня родился буквально за 10 минут, однако при рождении не дышал. Чудом этим же рейсом летела детский доктор Ольга Тонковская, которая реанимировала Ваню. Помогали врачу ее коллега и три стюардессы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Малыша, родившегося на борту самолета, 5 минут откачивала молодая врач-педиатр

Ольгу Тонковскую смело можно назвать теперь крестной мамой мальчика (подробности)

«Младенец не дышал»: Стюардесса рассказала, как принимали роды на рейсе Симферополь-Петербург

8 августа в небе родился маленький Ванечка, которому чудом спасли жизнь (подробности)

Отец ребенка, родившегося в самолете, летевшем в Санкт-Петербург: "Для нас это было очень неожиданно!"

Схватки у 27-летней Ирины начались прямо во время полета, борт пришлось сажать в Ростове-на-Дону (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Петербургских спасателей пересадят на мотоциклы за 3 миллиона рублей
Состояние здоровья актера из "Убойной силы" остается тяжелым
В «Крестах» охрана поймала квадрокоптер, несший заключенным мобильники и лекарства
У метро «Комендантский проспект» снесли незаконные ларьки и павильоны
Власти Петербурга «оздоровят» реку Новая, в которой массово гибли утки
Казанский футбольный клуб «Рубин пожелал здоровья Кристиану Нобоа
МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре с дождем
В 2018 году в Петербурге выпущено более 200 тысяч автомобилей
Две подруги-мошенницы присвоили себе квартиры в Петергофе
Мужчина упал с лесов на стадионе "Санкт-Петербург" и сам вызвал себе "скорую"
Метро Санкт-Петербурга предупреждает о закрытии "Горьковской" в Курбан-Байрам
За неделю с улиц Санкт-Петербурга вывезли более 500 тонн мусора
Медики подтвердили, что хавбек "Зенита" Кристиан Нобоа выбыл на полгода
В последнюю минуту: Под Санкт-Петербургом спасли кошку и утку
Не выдержала испытаний: На Замшиной улице прорвало трубу
Под предлогом игры в прятки незнакомец заманил девочку в кусты и изнасиловал
Курбан-Байрам перекроет движение в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Губернатор Полтавченко соболезнует в связи со смертью Михаила Боброва
За разбитый светильник житель Ленобласти до смерти запинал свою сожительницу
Неизвестный с бутылкой напал на двух школьниц под Санкт-Петербургом
В Санкт-Петербурге умер почетный гражданин Михаил Бобров
В Санкт-Петербурге годовалый малыш выпил средство для розжига
Из-за травмы, полученной в матче с "Уралом", Нобоа может выбыть на полгода
С 20 августа в Санкт-Петербурге ограничено движение
В двух районах Санкт-Петербурга повторно испытают теплосети
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге будет пасмурной и дождливой
Сергей Семак после разгромной победы над "Уралом": "Зениту" есть, над чем работать
В Купчино приезжий из Белоруссии соблазнил мальчика-подростка