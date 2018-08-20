Малыш, родившийся в самолете во время полета в Петербург, за 12 дней набрал уже 200 граммов

СЕГОДНЯ 18:47 2018-08-20T18:56:16+03:00

Ванечка с мамой до сих пор находятся в больнице Ростова-на-Дону, где "Боинг" экстренно посадили в связи с появлением нового пассажира на борту

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро Михаил увидит своего новорожденного сына Ваню, который решил родиться в небе. В конце этой неделе медики пообещали счастливому отцу выписку мамы и малыша и отец готовится к встрече.

Ваня тоже не теряет времени даром в больнице города Новочерскасска, куда его определи с мамой. Малыш кушает, набирает граммы. Родившийся весом 1900, сейчас малыш достиг отметки 2100.

- Ваня поживает хорошо, - рассказывает отец карапуза Михаил. – Готовится ко встрече с родными. Пока еще его не видел, но очень жду встречи!

Первое время семья Михаила проведет в Ростовской области. Но уже осенью планирует вернуться в Северную столицу. Наверняка, полетят на самолете – карапузу не привыкать.

Михаил ждет встречи с сыном и женойФото: Соцсети

Малыш на борту самолета Симферополь - Санкт-Петербург родился 8 августа. Роды у петербурженки Ирины начались внезапно, сразу после взлета. Женщина была на 8 месяце беременности и не ожидала, что ее малыш решит появиться на свет раньше срока. Ваня родился буквально за 10 минут, однако при рождении не дышал. Чудом этим же рейсом летела детский доктор Ольга Тонковская, которая реанимировала Ваню. Помогали врачу ее коллега и три стюардессы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Малыша, родившегося на борту самолета, 5 минут откачивала молодая врач-педиатр

Ольгу Тонковскую смело можно назвать теперь крестной мамой мальчика (подробности)

«Младенец не дышал»: Стюардесса рассказала, как принимали роды на рейсе Симферополь-Петербург

8 августа в небе родился маленький Ванечка, которому чудом спасли жизнь (подробности)

Отец ребенка, родившегося в самолете, летевшем в Санкт-Петербург: "Для нас это было очень неожиданно!"

Схватки у 27-летней Ирины начались прямо во время полета, борт пришлось сажать в Ростове-на-Дону (подробности)