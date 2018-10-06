Начнет с ЖКХ: Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обозначил приоритетную сферу работы

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-06T10:23:00+03:00

Александр Беглов будет бороться за то, что жители Санкт-Петербурга получали адекватные услуги ЖКХ за те деньги, которые платят. Фото: Дарья ХВАТКОВА

При этом Александр Дмитриевич подчеркнул, что на этом поприще многое уже сделано

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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, назначенный на эту должность 3 октября, уже познакомился с Правительством города и принял дела.

Новый глава города познакомился с текущими вопросами и выбрал наиболее важные, которые требуют немедленного решения и его личного контроля. Главной болевой точкой Александр Беглов считает сферу жилищно-коммунального хозяйства.

- Жители города платят реальные деньги за обслуживание и содержание своих домов, и они должны получать качественные услуги, - заявил Александр Беглов. – Я усилю работу дежурных служб и займусь вопросами ЖКХ.

При этом чиновник подчеркнул, что его предшественник на этом поприще тоже сделал многое. Но это направление, как известно, приносит едва ли больше всего головной боли любым властям в любое время.

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