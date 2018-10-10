Иван Краско и его молодая жена Наталья официально подали заявление на развод

СЕГОДНЯ 00:30 2018-10-10T00:37:20+03:00

Изменить размер текста: A A

До конца брака Ивана Краско и Натальи Шевель осталось... шесть дней. Супруги, которые уже не один месяц говорят о расставании, оказывается, уже побывали в ЗАГСе и подали заявление на развод. В этом честно призналась сама Наталья. Причем бракоразводный процесс был запущен больше трех недель назад.

- Мы подали заявление 16 сентября. Думаю, точка невозврата наступила, - цитирует Наталью в девичестве Шевель "СтарХит".

По словам пока еще законной жены Краско, ей сейчас очень нелегко, как и всем женщинам, которым приходилось разводиться. Она ведь тоже выходила замуж по любви и верила, что Иван Иванович - тот самый мужчина, единственный и неповторимый. "А вышло иначе", - говорит молодая актриса.

Как Наталья призналась накануне, ни о каких отношениях она пока даже не думает, и замуж в ближайшее время уж точно не собирается. А также ответила на сплетни о любовнике в Израиле, куда она зачастила в последнее время: "После развода с Иваном Ивановичем мне еще долго никто не будет нужен".

Вдобавок Наталья опубликовала в "Инстаграме" несколько фотографий со своими братьями и сестрами и поставила на место сплетников-злопыхателей - в Израиль она ездит к семье.

К слову, как правило, бумагу о разводе можно получить уже через 30 дней после подачи заявления в ЗАГС - если желание развестись обоюдное, и у супругов нет общих детей. Это как раз случай четы Краско. Так что, скорее всего, 16 октября они станут свободными людьми.

natalia_krasko Братик Юра И это ещё не весь список моих братиков и сестрёнок ____________________________ Israel

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Секса не было»: 87-летний Иван Краско рассказал, почему бросил молодую жену

Новые страсти кипят в семье актера (подробности)

«Она вцепилась мне в волосы и била меня лицом о стол»: Молодая любовница Ивана Краско обвинила его жену Наталью в жестоком избиении

Наталья Краско призналась, что дала сопернице пощечину (подробности)

«Подурачились и хватит»: Иван Краско зарекся ходить на ток-шоу

Подошел к концу сериал «Любовь и ненависть в семье Краско». По крайней мере, по заявлению самого актера, на ток-шоу он больше ни ногой(подробности)