Версия: Архангельский подрывник скопировал теракт у студента, расстрелявшего ФСБ в Хабаровске

СЕГОДНЯ 18:54 2018-10-31T20:20:43+03:00

Антон (слева) устроил нападение на ФСБ за год до взрыва в Архангельске

Подросток интересовался нападениями на силовиков, которые произошли в России за последнее время [фото, видео]

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В здание заходит ничем с виду непримечательный щуплый юнец. Через несколько минут молодой человек достает оружие и устраивает стрельбу, взрывы. Убивает хладнокровно, жестоко и дерзко. В бойне погибает и сам. Родственники убийцы хватаются за голову. Ошарашены произошедшим не меньше педагоги и приятели подростка: «всегда с виду тихий парень, в конфликтах замечен не был, особо ни с кем не общался».

Еще несколько лет назад такое было сложно вообразить. Теперь, к сожалению, это становится настоящим жутким «мейнстримом» среди подростков. На ум сразу же приходят: архангельский подрывник здания ФСБ Михаил Ж., керченский стрелок Владислав Росляков и хабаровский студент Антон. И если Росляков мог только вдохновить Михаила на теракт, то Антон, устроивший стрельбу в здании ФСБ в 2017 году, стал полным отражением архангельского подрывника…

У здания ФСБ работают экстренные службы Фото: Мария ВАВИЛИНА

СТРКЕЛКА И ПОДРЫВНИКА ОСТАНОВИЛА РАМКА МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ

- Это же копия Антона, - один за другим строчат пользователи соцсетей. – Преступление точь-в-точь повторяет стрельбу в здании ФСБ Хабаровска.

И Антон действительно стал для Михаила первопроходцем. Хабаровский студент в здании ФСБ дошел лишь до КПП – рамки металлоискателя. Дальше пробраться даже подготовленному бойцу с оружием почти невозможно. Поэтому в обоих случаях нападения произошли рядом с охраной. Антон начал стрелять, как только закрыл за собой входную дверь. Во время атаки подросток погиб.

Парень пронес бомбу в рюкзаке Фото: СКР

К слову, после перестрелки силовики предположили, что в сумке, которую принес стрелок, может быть взрывное устройство. Вызвали саперов. Оцепили территорию. Но тревога оказалась ложной - нападавший принес только ружье. В случае же с Архангельском Михаил, дойдя до металлической рамки привел в действие самодельную бомбу. К счастью, в отличие от хабаровского стрелка архангельский теракт обошелся без жертв среди силовиков. Трех пострадавших работников ФСБ доставили в больницу. Сам же Михаил, как и его предшественник погиб.

«ТИХИЕ, СПОКОЙНЫЕ, МОЛЧАЛИВЫЕ»

Нападения на работников ФСБ в Архангельске и Хабаровске похоже не только способом атаки, но и личностью парней. Михаилу и Антону обоим было по 17 лет, оба студенты технических колледжей, которые среди своих сверстников почти ничем не выделялись – тихие, спокойные, молчаливые.

- Антон был, что называется, обычный. Ничем особенным среди своих одноклассников не выделялся. Мальчик и мальчик. Тихий, опрятный подросток. Учился с тройки-на четверку, иногда и пятерки получал, - рассказывала ранее «КП» Татьяна Анатальевна, классная руководительница Антона с пятого по девятый класс. - В классе у него было много приятелей, были и два-три друга, но вы знаете, их никогда много не бывает. Со всеми вел себя ровно, в драках или каких-нибудь лихих поступках замечен не был.

Родственники парня в шоке от произошедшего.

По рассказам родственников, Михаил тоже страдал из-за недостатка друзей.

- Я не понимаю, что произошло, - призналась «КП» бабушка Михаила. - Он на учебу, с учебы приедет, никуда не ходит. Компании нету. Воспитан, плохого слова никогда не скажет. Вы можете позвонить соседям - они не слышали от него ничего плохого. Порядочный очень. Я бы сказала, если бы было что-то такое (планы про взрыв, - прим.ред.). Он хотел в медучилище потом поступать, быть фельдшером. Мать официально у него не работает. Но он был обеспечен, одет, обут. Семья у нас хорошая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/675730" frameborder="0"></iframe> Взрыв у здания ФСБ в Архангельске.Автор - "Комсомольская правда"

На учебе парень среди сверстников никак не выделялся.

- Обычным мальчиком был, спокойный - этим и запомнился, - поделилась с "КП" одна из одногруппниц Михаила. - Хорошо учился. Педагоги сейчас все в шоке. Никаких конфликтов у него не было, он особо не разговаривал, все было хорошо.

Бабушка Михаила в шоке от произошедшегоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Я ИДУ УБИВАТЬ И САМ ПОГИБНУ»

Михаила как и Антона воспитывала бабушка. Семьи жили без отцов, поэтому часть забот за детьми матери перекладывали на старшее поколение. У матери хабаровского студента был рак 4 стадии. Незадолго до трагедии она переехала в другой город. Михаил же провел с бабушкой свое детство, пока мать училась в институте.

Но больше всего в этих трагедиях ужасает то, что студенты осознанно шли на смерть. Оба подростка объявили об этом в социальных сетях. Накануне страшных событий в здании ФСБ Хабаровска подросток написал своей подруге, что «готов убивать».

Антон предупреждал о своих намерениях (фамилия парня в соцсетях была изменена)

- Помнишь, когда-то давно я тебе говорил, что мне нечего терять? - признался парень. - Да, теперь в последний путь собрался. Завтра узнаешь.

О планах убивать Михаил предупредил за час до трагедии. Парень написал, что направляется в здание ФСБ Архангельска, где «произойдет теракт». И даже заявил, что ответственность за него берет на себя: «Скорее всего, я подохну от взрыва, ведь взрывное устройство инициируется непосредственно мной через нажатие кнопки, закрепленной на крышке бомбы».

БЕЗ ДРУЗЕЙ В РАДИКАЛЫ

Отсутствие друзей и замкнутость привела обоих подростков к радикальным движениям. Антон в старших классах связался со скинхедами и вскоре стал активным членом неформального молодежного движения праворадикального толка «Штольц Югент». На страничке парня в соцсетях фото вооруженных людей в камуфляже. А на выложенных видеороликах - записи с тренировок по стрельбе. Сам парень причислял себя к неонацистами. В колледже он даже расклеивал листовки с нацисткой символикой.

Михаил же в свою очередь решил примкнут к анархистам. Свои взгляды парень активно распространял в тематических группах. А на странице в соцсети публиковал радикальные цитаты о свержении власти и государства.

У парня десятки сообщений в анархических группах.Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас в участившихся нападениях подростков разбираются эксперты. А следователи проверяют, не вдохновило ли нападение керченского стрелка на колледж подрывника Михаила.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Подросткам не хватает реального эмоционального общения»

- Я считаю, что в современном мире отсутствуют переходы из одного возраста в другой, - поясняет психолог Юлия Зимина. - Такие обряды инициации. Это было в советское время благодаря общественным организациям: октябрята, пионеры, школа ДОСААФ. Можно было переходить из одной социальной роли в другую. Это накладывает напряжение на тренирующуюся психику. Это внешняя причина. А внутренняя - отсутствие опыта реальных контактов с ровесниками, в семье. Живых эмоционально наполненных отношений. Это приводит к замкнутости подростков, накоплению негативных переживаний и последующей разрядке. Мир воспринимается как враждебный. Они не ощущают себя участвующими в этом мире. Необходимо развитее психологической помощи, чтобы было ранее выявление таких случаев.

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