С начала отопительного сезона в Петербурге произошло около 800 прорывов труб

Отопительный сезон в Петербурге традиционно сопровождается коммунальными авариями. Кажется, не проходит ни дня, когда петербуржцы не наблюдают прорывы труб то здесь, то там. Утром во вторник кипяток из-под земли разлился на перекрестке проспекта Ветеранов и Маршала Жукова. Из-за дефекта на теплосети автомобилисты встали в пробки, а после залитый участок перекрыли сотрудники ГИБДД. Но это еще полбеды – ведь жители соседних домов остались без горячей воды и отопления.

В тот же день «гейзер» из кипятка наблюдали петербуржцы и в Невском районе. Видео очевидцев происшествия у дома 67, к4 на проспекте Большевиков тут же появилось в Сети.

– В асфальте огромная дырка, машины затопило, – рассказала в соцсети очевидец. – Когда увидела, фонтанировало уже давно. Позвонила в «112», а у них заявки не было. Вокруг было человек 50, все снимали и никто не вызвал экстренную службу.

Устранили оба дефекта на теплосетях ночью.

– В час ночи были закончены сварочные работы на проспекте Ветеранов. В 6 утра завершили – на проспекте Большевиков, 67 к4. В первом случае заменили 5 метров трубы, во втором – 8 метров. Диаметр и там, и там – 600 миллиметров, – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе АО «Теплосеть». – В настоящий момент восстановлена циркуляция. И обеспечение жителей горячей водой и отоплением осуществляется в штатном режиме.

На следующий же день еще один прорыв на теплосети нарушил привычный ход жизни на Бухарестской, 78.

– Во дворе прорвало трубу с горячей водой, все машины в воде. В доме горячей воды нет, – сообщил очевидец в соцсети.

Тепло и горячую воду в дома вернули в ночь со среды на четверг после того, как устранили дефект.

Причины ежегодных коммунальных дефектов на тепломагистралях известны давно: в Петербурге много изношенных труб. Однако после трагедии на Измайловском проспекте, когда в кипятке обварились и погибли двое молодых людей, рядовые, казалось бы, прорывы заставляют горожан изрядно понервничать.

КОНКРЕТНО

Каждый год в Северной столице происходит около 5 тысяч дефектов на теплосетях. А значит, на каждый день приходится в среднем около десяти коммунальных аварий. С начала отопительного сезона в этом году в городе уже произошло порядка 800 прорывов, которые устраняли специалисты. Среди них как простые случаи, так и сложные работы.

Всего в городе около 7700 километров тепловых сетей. Срок эксплуатации труб по нормативам – 25 лет. Изношенных в Петербурге достаточно. Среди теплосетей, которые обслуживает ГУП ТЭК, таких 22%. У «Теплосети» - в два раза больше. Поэтому в бюджет на следующий год город решил выделить дополнительные средства на ремонт теплосетей последней компании – 1,5 миллиарда рублей. Всего отремонтировать в следующем году планируют около 40 километров труб по Петербургу.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА УЛИЦЕ ПРОРВАЛО ТРУБУ

Если вы заметили пар над асфальтом или вырывающуюся наружу горячую воду, следует сообщить об этом по телефонам 112 или 004.

К месту прорыва на улице ни в коем случае нельзя подходить: есть вероятность ошпариться, ведь температура воды может достигать от 70 до 100 градусов. Через место прорыва не стоит не только передвигаться пешком, но и проезжать на автомобиле. Под машиной может провалиться асфальт.