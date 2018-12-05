Мать организатора взрыва в петербургском супермаркете: «Отставьте его, он больной!»

Мощный взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте прогремел почти год назад - 27 декабря 2017 года. Все это время сотрудники следственного комитета и ФСБ опрашивали очевидцев, пострадавших и выясняли, чем же руководствовался подрывник, оставив бомбу в супермаркете.

ПРИЗНАЛИ НЕВМЕНЯЕМЫМ

ЧП произошло вечером. В это время в магазине был час пик: петербуржцы как раз возвращались домой с работы. Позднее они рассказывали, как услышали оглушающий хлопок, сверху на них рухнул подвесной потолок, повсюду был дым и кромешная темнота. В результате атаки пострадали 18 человек, и только чудом никто не погиб.

Засечь бомбиста удалось с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 35-летний петербуржец Дмитрий Лукьяненко. Через три дня подозреваемого задержали: Новый 2018 год мужчина встретил за решеткой. Позднее его признали невменяемым. Такой диагноз поставили врачи судебно-психиатрической экспертизы, которая проводилась в рамках расследования.

Кадр с камеры видеонаблюдения. Фото: соцсети.

В конце августа Калининский районный суд Петербурга отправил Дмитрия Лукьяненко на принудительное лечение. В психиатрической больнице подрывник провел больше трех месяцев, а по окончанию курса терапии предстал перед судом.

УЩЕРБ – БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Сегодня, 5 декабря Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге начал рассматривать уголовное дело по существу. Обвиняют Дмитрия Лукьяненко сразу по двум статьям: теракт, а также незаконное изготовление и хранение взрывчатого вещества или взрывного устройства. Согласно обвинительному заключению, во время теракта пострадали почти 20 человек, а ущерб магазина составил больше одного миллиона рублей.

Из материалов дела следует, что Дмитрий взорвал супермаркет в знак протеста против организации, которая именует себя «Школой навыков дальнейшего энергоинформационного развития» (ДЭИР), и занимается психологическими тренингами. Центр находится в пяти минутах ходьбы от места ЧП.

- Лукьяненко, страдающий психическим расстройством, из-за личной неприязни к директору компании «ДЭИР», совершил теракт. Он подорвал самодельное взрывное устройство, чтобы привлечь внимание органов власти к деятельности этой организации, - сообщил прокурор отдела государственных обвинителей Уголовно-судебного управления прокуратуры Петербурга Андрей Михайлов.

Свою вину Лукьяненко признал. В ответ на вопрос судьи он глухо буркнул: «Да».

На месте работали несколько десятков сотрудников различных ведомств.Фото: Олег ЗОЛОТО

«СИЛ НЕТ НИКАКИХ»

Помимо Дмитрия и адвоката в зале суда находилась его мать. В заседании она участвовала как законный представитель. Женщина пыталась закрыть сына от камер, когда в зал зашли журналисты, а во время перерыва баловала его шоколадками и соком. Общаться с прессой она не хотела.

- Сил нет никаких, - говорит мама Дмитрия Лукьяненко, смотря заплаканными уставшими глазами. – Целый год все это уже продолжается. Давление скачет, не могу успокоиться никак. Зачем вам чужое горе. Это больной человек, оставьте его в покое.

И все же на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» о том, почему она не обращалась с сыном к специалистам, ответила.

- Он и до этого был больным. Был, был…, - тяжело вздыхает женщина. - Я думала, все нормально будет. Он ведь на работу пошел, я выдохнула. А потом вот такое!

Ее слова подтвердила сотрудница органов опеки, которая также представляла Лукьяненко в суде. Так как по закону невменяемых не могут привлечь к уголовной ответственности, его участники процесса называли не «подсудимым», а «преданным суду».

Так выглядело здание после взрыва. Фото: пресс-служба НАК.

- У Лукьяненко было психическое расстройство как на момент теракта, так и в настоящее время. В связи с этим следствие предлагает отправить его на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, - зачитал прокурор Андрей Михайлов.

«КАМЕРУ РАЗОРВАЛО В КЛОЧЬЯ»

Также на заседание пригласили пострадавших и очевидцев взрыва. Они в очередной раз рассказали, что происходило тем злополучным вечером. А вместе с тем, впервые заглянули в глаза своему обидчику.

Среди тех, кто поделились воспоминаниями, была директор супермаркета Ирина М. Во время теракта сотрудница «Перекрестка» находилась в своем кабинете. После громкого хлопка она выбежала в торговый зал и увидела жуткую картину.

- Повсюду была пыль, гарь. Свет погас, стояла темнота. Я включила фонарик и пошла к кассовой зоне. Поняла, что взрыв произошел где-то там, - вспоминает Ирина. – Мы стали выводить людей, вызвали МЧС. Отделка стен была из гипрока (одна из марок гипсокартона – прим.ред.), колонны тоже. Все это развалилось. Камеры хранения не стало – ее разорвало в клочья, двери вылетели. На полу валялся товар. Упал стеллаж с алкоголем. Все это разбилось.

«ДОЛЖЕН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

В результате взрыва четверо получили травмы средней степени тяжести,13 человек – легкий вред здоровью, а двое отделались незначительными травмами. Нескольких покупателей госпитализировали медики скорой помощи. Кто-то обратился в больницу самостоятельно. Уже после того, как прошел первый шок. Врачи диагностировали у пострадавших осколочные ранения, баротравмы, переломы, гематомы и ссадины.

- Мы были в магазине вместе с женой. Пошли за продуктами. Она стояла к камере ближе, чем я. - поделился Альфред. – Сначала я вывел на улицу супругу. Вышли через тот вход, где произошел теракт. Затем вернулся внутрь, за другими людьми. Вокруг разрушенной камеры бегала бабушка, переживала за вещи, которые оставила внутри. На полу лежал мужчина, ему осколок угодил в ногу. Он пытался подняться, но не мог.

Мать (в зеленой кофте) общается с сыном во время перерыва.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

Испуганные супруги вернулись домой, а на следующий день женщина поняла, что стала хуже слышать. Пара отправилась в больницу. Новый год Альфред встречал вдвоем с 9-летней дочерью.

- Супруге грозит потеря слуха. Недавно была медкомиссия на работе. Врачи ничего хорошего не сказали. Лишить ее способности слышать может громкий хлопок. Даже аплодисменты в театре доставляют жуткий дискомфорт. Да, компенсацию мы получили. Но что это дает? Здоровье все равно подорвано.

Сейчас мужчина удивляется, почему Лукьяненко признали невменяемым. Ведь он смог собрать взрывное устройство и, главное, заставил сдетонировать бомбу на расстоянии.

- Странно все это… - качает головой мужчина. – Должен ведь он нести ответственность за содеянное.

В ближайшие дни заседания продолжатся. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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