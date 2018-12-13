«Мне ничего не нужно»: Елизавета Туктамышева до сих пор грустит в больнице с пневмонией

Серьезная болезнь отправила 21-летнюю фигуристку Елизавету Туктамышеву на больничную койку. Легкое недомогание перетекло в воспаление легких. Сейчас фигуристка, надежда российского спорта, находится в больнице с пневмонией и теперь точно пропустит чемпионат России.

К выступлению Лиза серьезно готовилась. Только в начале этой недели публиковала в инстаграмме фотографии на льду, но как-то неоднозначно подписывала их: «Доверяй процессу». Всеобщим удивлением стал опубликованный 12 ноября градусник с высоким показателем температуры – 38,5.

«А подготовка к чемпионату идет полным ходом… Класс…», - с грустью подписала снимок спортсменка.

Сама Лиза неохотно идет на контакт. Корреспонденту «КП-Петербург» Лиза тихо ответила, что не хочет говорить.

- Мне сейчас ничего не нужно, спасибо, - промолвила фигуристка и положила трубку.

Безутешный тренер Алексей Мишин на просьбу корреспондента «КП-Петербург» рассказать о предполагаемых сроках возвращения ученицы на лед ответил SMS: «День тишины – скорбь».

Туктамышева пропустит российский турнир из-за воспаления легких.

Любопытно, что летевшие вместе с Туктамышевой и Мишиным из Ванкувера фигуристы и тренеры сборной России не заметили у Елизаветы никаких признаков болезни. Впрочем, просто так такой боец, как Туктамышева, на больничной койке не оказывается. Остается пожелать ей скорейшего выздоровления.

Кстати, на льду спортсменку ждут и ее преданные фанаты. В подписях к фото болельщики активно желают девушке выздоровления и всячески поддерживают.

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