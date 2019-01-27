Петербург отметил 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда: Как это было

К 75-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда город на Неве начал готовиться еще в прошлом году. И чем ближе была дата – тем больше о ней думал каждый житель Северной столицы. Кто-то молча вспоминал родных, которые не пережили 900 страшных дней и ночей, а кто-то во всеуслышание спорил и обсуждал как же должен пройти праздник: нужен ли нам парад, или достаточно просто помолчать на Пискаревском кладбище? Даже немецкая газета Süddeutsche Zeitung выступила с критикой торжественного шествия по Дворцовой площади.

Видео с парада в честь 75-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.

ПРАЗДНИК ВОПРЕКИ

И все же утром в воскресенье сотни людей, в том числе ветераны, потянулись в самый центр Петербурга. На улице было шестнадцать градусов мороза, но разве могут они быть препятствием для тех, кто оставался стойким в блокаду?

В шествии участвовали более 80 образцов военной техники.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ветераны рассаживались по трибунам, кутались в теплые пледы и с гордостью смотрели, как по брусчатке строем идет парад. Всего восемьдесят танков, бронетранспортеров, машин пехоты, артиллерийских установок, истребителей Миг-29 и другой техники.

По площади проехались даже танки.Фото: Олег ЗОЛОТО

Зрители с интересом разглядывали форму и оружие.Фото: Олег ЗОЛОТО

Две с половиной тысячи военнослужащих. Это совсем чуть-чуть меньше, чем было 9 Мая, но ведь у города на Неве всегда было два Дня Победы. Поэтому ветераны парад всегда поддерживали.

Зрители парада мерзли в очереди за полевой кашей.Фото: Олег ЗОЛОТО

– День памяти и скорби у нас 22 июня. И второй скорбный день, который мы, блокадники, всегда отмечаем, – 8 сентября (начало блокады Ленинграда – прим. ред.) А 27 января - день Ленинградской Победы. И даже первый салют, который был сделан во время Великой Отечественной войны, дали в честь этой победы, - рассказала «КП» председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

4. В память о подвиге ленинградцев на стрелке Васильевского острова зажгли Ростральные колонны.Фото: Олег ЗОЛОТО

О РАДОСТИ И СКОРБИ

Блокадники в этот день, впрочем как и всегда, старались бодриться. Ведь им всем уже за восемьдесят и даже за девяносто. Но возрасту они сдаются непокорно. Например, 81-летний Борис Ратушный даже поучаствовал в заплыве моржей.

Пловцы не испугались морозов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Все детство Борис провел в блокадном Ленинграде. О том, как было тяжело и голодно, он вспоминать не любит. Зато с удовольствием показывает свои медали. Правда, не боевые, а спортивные.

Ветераны блокады показали, что они ещё полны сил и окунулись в ледяную воду.

В 1979 году он возглавил клуб «Моржи блокадного батальона», которым руководит вот уже сорок лет. Компанию по заплыву ему составила еще один ребенок осажденного города – 77-летняя Алла Балмасова.

81-летний Борис Ратушный провел детство в блокадном Ленинграде.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я родилась в блокадном городе. А когда вражеское кольцо пало, мне было два года. Сейчас разве это холод? - разводит руками женщина. – Раньше плавала почти каждый день на Большую Неву. Главное, что почувствовала себя раскрепощеннее и бодрее.

Участники заплыва грелись у костра.Фото: Артем КИЛЬКИН

Памятные акции в Петербурге шли все выходные. На берегу Финского залива из свечей создали надпись «900», по всему городу открывались выставки, шли спектакли, вновь вышел на маршрут блокадный трамвай, ставший когда-то одним из символов жизни в осажденном городе.

Акция памяти у Финского залива.Фото: Артем КИЛЬКИН

Но это все – про праздник. А про скорбь – молчаливое Пискаревское кладбище, две гвоздики в руках у пришедших, слезы, которые невозможно сдержать и кусочки бурого хлеба, лежащие на белом снегу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Двенадцать миллионов евро от Германии – на больницу ветеранам

Правительство Германии заявило, что готово выделить 12 миллионов евро блокадникам Ленинграда. Финансовая помощь является добровольным гуманитарным жестом в адрес тех, кто жил в осажденном городе. Это решение поприветствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас.

- 12 миллионов евро пойдут на реконструкцию госпиталя для ветеранов войн, а также создание российско-германского Центра встреч в Санкт-Петербурге для российской и немецкой общественности и блокадников, - уточняется на сайте представительства Германии в России.

В своем заявлении МИД Германии отмечает, что решение основано на признании ответственности за совершенные от немецкого имени в те годы преступления.

- Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни еще живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран, - отмечается в заявлении МИД Германии.

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