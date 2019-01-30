Власти Петербурга выкупят у Минобороны новые помещения для Музея блокады

В прошедшее воскресенье петербуржцы встретили одну из самых важных для города дат – 75 лет со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот же день стало известно, что глава государства Владимир Путин выделил 150 миллионов рублей из резервного фонда президента на создание новой экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда. Здание его в Соляном переулке летом 2018 года было закрыто на ремонт. И уже известно, что распахнуть двери музей будет готов в этом году – 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда.

– На данный момент завершено восстановление архитектурно-лепного декора, проведены работы по усилению и гидроизоляции фундаментов здания. Идет ремонт подвальных помещений, инженерных сетей, полов, дверных блоков и парадной лестницы, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Но ремонт не единственное, что ждет музей. Расширять собираются не только экспозицию, но и сами площади. Город собирается выкупить помещения над музеем – на 3 и 4 этаже. Принадлежат они Министерству обороны. Об этом рассказал действующий глава Петербурга Александр Беглов, когда побывал с проверкой 30 января на месте ремонтно-реставрационных работ.

В ближайшее время рабочая группа определится с концепцией дальнейшего развития музея в Соляном переулке. В этом будут участвовать и сами блокадники. Обязательно включить представителей ветеранских организаций в рабочую группу дал указание Александр Беглов.

– Это здание должно оставаться центральным Музеем блокады в нашем городе. Уверен, что он будет одним из самых лучших, – отметил врио губернатора. – Современные технологии важны, но мы должны сохранить главное – дух музея. Новодел здесь неуместен.

К слову, появится ли теперь новый музей блокады в Северной столице, не ясно. Напомним, что большой музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда» собирались возвести на Смольной набережной. В конкурсе проектов победила работа «Студии 44» архитектора Никиты Явейна. Помимо экспозиции, там должны были появиться архив, библиотека и фондохранилище. И место для научно-исследовательской деятельности. Летом для нового музея начали собирать коллекцию – город просил помочь с этим самих петербуржцев. И горожане поделились самым дорогим: для экспозиции они принесли около восьмисот предметов, включая неизвестные до этого блокадные дневники.

Впрочем, вокруг самой идеи появления нового музея сразу же начались споры. Часть петербуржцев, в том числе и сами блокадники, выступали против нее, напоминая об уже существующем музее на Соляном.

СКАЗАНО

Жанна КИСЕЛЕВА, председатель общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Петербурга:

– Соляной переулок – это наш блокадный переулок. И расширение музея там я всячески приветствую. Чем больше будет музей – тем лучше для молодежи.