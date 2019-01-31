Сотрудник «Метростроя»: Я проработал в компании 35 лет и стал не нужен

Уже несколько недель Смольный и «Метрострой» решают, кто будет достраивать петербургскую подземку. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры разорвал контракты по трем линиям метро, компания это решение пытаются оспорить через суд. Все это время метростроевцы сидят на пороховой бочке.

Как рассказал «КП» сотрудник строительно-монтажного управления (СМУ), уже третью неделю он сидит дома без работы. И без денег.

- Информации от руководства никакой нет. В нашем СМУ начали обзванивать работяг, приглашать в офис за трудовыми книжками. По каким критериям зовут - не понятно, до меня очередь еще не дошла, - вздыхает плотник.

Сколько человек остались не у дел – подсчитать сложно. Всего там трудится около шести тысяч служащих. Многие из них работали с «Метростроем» по контрактам, сроки которого истекли в конце прошлого года. Продлевать их никто не спешит.

- Обещанной врио губернатора Бегловым зарплаты за декабрь дочерним организациям (СМУ-9-11-13-15-17 и т.д.) на сегодняшний день так и не выплатили, - говорит мужчина. - После ноября мы денег не видел. Зато рабочим прямых организаций «Метростроя» зарплату выдали еще 15 января.

Его поддерживает еще один строитель - Сергей. В «Метрострое» он трудился 35 лет. Мужчина убеждает, что обстановка накалена до предела.

- На многих СМУ часть людей выводят на 2/3 заработной платы или отправляют в отпуск за свой счет. За декабрь зарплату и у нас тоже не дали. Если дальше так пойдет, то рабочие собираются идти к Смольному. Назревает новый «взрыв» как перед новым годом. Народ не хочет больше терпеть такого отношения к себе, - вздыхает Сергей. – У тех, кого сократили, была маленькая надежда, что нас оставят на работе. На собрании в управлении «Метростроя» вице-губернатор Бондаренко говорил, что всем сохранят рабочие места. Я отработал на СМУ уже 35 лет. И вот теперь стал не нужен. Возможно, сократили меня за то, что говорил правду в глаза.

В КРТИ работяг успокаивают, что они без работы не останутся. С будущим подрядчиком Смольный намерен завершить джентльменское соглашение, по которому победитель тендера привлечет на объекты старых сотрудников. Однако к этому заявлению они относятся скептически.

- Нам про зарплату тоже говорили, - разводят строители руками. – А гарантий никаких нет.

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