В Петербурге заморозили проект строительства нового музея блокады

Будущее проекта нового Музея блокады остается туманным. Это несмотря на то, что 8 сентября 2018 года торжественно установили закладной камень на Смольной набережной. Там к 2020-му году планировали возвести музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда». Однако строительство не только не началось: проект в январе заморозили по поручению действующего губернатора Александра Беглова.

Стало известно, что новый Музей может вообще не появиться, уже после того как Петербург встретил 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Впрочем, вокруг идеи его создания сразу все было не так гладко. Часть петербуржцев, в том числе и сами блокадники, выступали против нее. Они напоминали об уже существующем музее в Соляном переулке, который был создан в период Великой Отечественной войны и открылся в апреле 1944 года. Противники нового комплекса площадью в 29 тысяч квадратных метров ратовали за расширение музея в историческом здании. Кроме того, волновались, что своим размахом проект на Смольной набережной отвлечет внимание от помнящих блокаду стен.

Музей в Соляном переулке распахнет свои двери после реставрации 8 сентября 2019 года.Фото: Олег ЗОЛОТО

И все же в центре внимания пока остается музей в Соляном. В памятную дату 27 января глава государства Владимир Путин выделил 150 миллионов рублей из резервного фонда президента на создание в нем новой экспозиции. Кстати, сейчас музей закрыт на ремонт. Как идут реставрационные работы, проверил действующий губернатор Петербурга 30 января. И в тот же день стало известно, что Смольный собирается выкупить принадлежащие Министерству обороны помещения над музеем – на верхних этажах.

– Это здание должно оставаться центральным Музеем блокады в нашем городе. Уверен, что он будет одним из самых лучших, – отметил во время визита Александр Беглов. – Современные технологии важны, но мы должны сохранить главное – дух музея. Новодел здесь неуместен.

НЕ ПРОСТО МУЗЕЙ

Так определилась судьба старого музея. По планам, обновленный, он откроется уже осенью – 8 сентября, в День памяти жертв блокады. Однако повисший в воздухе проект не дает покоя другой части петербуржцев – тем, кто не против нового музея. А над его концепцией работала целая группа историков, исследователей и музейщиков Северной столицы. Разместить там хотели не только экспозицию в память о самых страшных днях в истории города. Речь идет о более масштабной задумке – научно-исследовательском институте истории блокадного Ленинграда.

Закладной камень на Смольной набережной установили 8 сентября 2018 года. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

За членов исследовательской группы вступилась депутат ЗакСобрания и глава петербургского отделения «Справедливой России» Мария Шишкина. Она направила Александру Беглову обращение с просьбой сохранить научный коллектив и дать возможность проекту реализоваться.

– Эта группа на основании глубокого изучения современной отечественной и зарубежной научной литературы, а также широкого круга архивных источников, выявленных в государственных и военных архивах России, Германии, США и Великобритании, разработала тематико-экспозиционный план и сценарий будущей экспозиции, составила подробные справки по более чем 30 темам, подготовила к публикации ряд сборников документов, – отметила депутат в обращении.

Эта концепция будущего музейно-выставочного комплекса была утверждена в ноябре 2018 года экспертным советом конкурса. Кроме того, летом для нового музея уже начали собирать коллекцию. Помочь с этим попросили и самих жителей Северной столицы. И горожане откликнулись, поделившись историями своих семей, – принесли для музея около восьмисот экспонатов. Это и рукописи, и письма, и различные предметы, и неизвестные ранее дневники.

Летом для нового музея уже начали собирать экспонаты. Фото: Архитектурное бюро «Студия 44»

Если же говорить об облике нового музея, то конкурс архитектурных проектов в 2017 году выиграла работа «Студии 44» Никиты Явейна. По поводу архитектурного решения, кстати, тоже было много споров, поэтому проект претерпевал изменения. Затем на госзакупках был объявлен конкурс на проектирование нового музея обороны и блокады Ленинграда. Однако он не состоялся из-за поданной в антимонопольную службу жалобы на несоблюдение условий конкуренции. В декабре конкурс отменили. Теперь же проект в стадии заморозки. Кстати, его реализация оценивается в 6 миллиардов рублей.

– Рабочая группа, которая была ядром будущего Института памяти, должна быть сохранена. Хотелось бы, чтобы с водой не выплеснули и ребенка, – прокомментировал ситуацию доктор исторических наук, проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Ломагин, во главе которого работала научная группа.