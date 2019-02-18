«Он заблокировал номера своих детей»: Адвокат Алисы Аршавиной поделилась подробности развода футболиста
Петербургские футболисты продолжают «радовать» СМИ новостями. Вот только инфоповоды отнюдь не их спортивные достижения. Сначала разводиться пошел бывший зенитовец Александр Кержаков, следом за ним подтянулся и другой ловелас - Андрей Аршавин. Бывший капитан серо-бело-голубых 37-летний Андрей Аршавин и его, пока еще супруга, Алиса Казьмина впервые встретятся в суде 26 февраля. Параллельно с процессом о разводе решается и вопрос о возбуждении уголовного дела по заявлению Казьминой. Она заявила, что экс-футболист угрожал ей, вымогал деньги, забрал машину, на которой они ездили с детьми.
- Состояние Алисы подавленное, она испугана, - поделилась с «КП»-Петербург» адвокат Казьминой Марина Дубровская. - Все происходило очень некрасиво, он приехал с мужчинами, все в черных в капюшонах, конечно, и Алиса, и дети испугались. Сегодня она дает объяснение в МВД по своему заявлению.
Андрей Аршавин забирает машину жены.
Адвокат не исключает также, что в скором времени Казьминой придется подать иск на алименты и раздел имущества. У Андрея и Алисы общая дочь, которой недавно исполнилось два года. Двое старших детей Казьминой от предыдущего брака давно называют Аршавина папой.
Развод Аршавина с Казьминой пока идет по той же схеме, что с Барановской.Фото: СОЦСЕТИ
- Он заблокировал номера детей, тех которых воспитывал, - вздыхает адвокат. - Старшие все понимают и боятся, а младшая просто все чувствует и переживает. Почему у Андрея такое отношение к детям - не понятно, он это никак не комментирует.
Напомним, Аршавин бросил предыдущую супругу Юлию Барановскую в 2012 году, у пары есть трое общих детей, которых Юлия воспитывает одна. Андрей не общался с детьми пять лет, но недавно возобновил отношения. Поклонники экс-футболиста порадовались первому совместному снимку с детьми за много лет.
- Мои клоны, люблю вас, - подписал снимок Аршавин.
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ИСТОЧНИК KP.RU