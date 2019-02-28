Ольга Бузова возвращает моду нулевых на заколочки

Артистка Ольга Бузова - феномен 21 века. В 2004 году она появилась на телестройке проекта «Дом-2», и никто и не думал, что это - будущая дива отечественного шоу-бизнеса. А когда Бузова запела, многие звезды отнеслись к этому скептически. Но Бузова доказала обратное: ее песни занимают верхние строчки хит-парадов, а билеты на ее концерты распродаются за пару недель. Сегодня Бузова - это бренд и все, к чему она прикасается, становится популярным. На днях певица ввела новую моду, а точнее забытую старую.

- Девочки мои, главный тренд сезона - заколки, - заявила артистка в своем Instagram - Да! Мода возвращается, помню, как подростком носила разные заколочки. Помните девочки? Мне этот стиль по душе, поэтому смело украшайте ваши волосы классными яркими заколками.

Вот так с легкой подачи Ольги Бузовой дальновидные предприниматели уже штампуют на своих производствах новые партии всевозможных заколок для волос. Ведь скоро многомиллионная армия фанаток певицы ринется в магазины, чтобы скупить весь ассортимент.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня вышел новый клип Бузовой на песню «Эгоистка».

- Девочки, кидайте подлецов резко, и любите себя, - призывает в клипе певица.

Кстати, песня артистки так понравилась создателям фильма «Любовницы», что они предложили Ольге совместный проект. В ее клипе участвуют главные героини картины: Паулина Андреева, Александра Бортич и Юлия Александровна, которые разоблачают неверных изменников.

- Трек стал саундтреком этой киноповести о любовницах, жёнах и мудаках мужьях, которые без зазрения совести изменяют своим женщинам, - заявила Бузова.

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