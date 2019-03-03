«Блокируют мои стишки»: Сергей Шнуров уходит из Instagram в Telegram

Рок-музыкант Сергей Шнуров устал от цензуры в Интернете. Творчество лидера группы «Ленинград» не всегда устраивает модераторов Instagram и его пользователей. Поэтому певец решил махнуть на звездную соцсеть и уйти в "подолье", создав Telegram-канал.

- Обращаюсь к прогрессивной общественности, - рассказал пока еще в Instagram Сергей Шнуров. - В последнее время в инстаграме стали часто блокировать мои стишки, не знаю - то ли по жалобам, то ли еще по каким-то причинам. Поэтому я решил переехать в телеграм. В телеграме меня зовут "Шнуровик". Подписывайтесь, если хотите почитать.

shnurovs Буду переезжать потихоньку в телеграмм Шнуровик.

Подписчики Сергей Шнурова восприняли решение музыканта по-разному. Одни ликуют: "Ура", другие обиженно пишут - "ну и катитесь". Будет ли Шнур окончательно удалять свой профиль в Instagram, пока неизвестно.