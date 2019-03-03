2019-03-03T23:24:55+03:00
Звезды

«Блокируют мои стишки»: Сергей Шнуров уходит из Instagram в Telegram

Лидер группы «Ленинград» создал канал «Шнуровик»
Роман ЛЯЛИН
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Шнуров пожаловался на блокировку своих стиховШнуров пожаловался на блокировку своих стиховФото: Александр ГЛУЗ
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Рок-музыкант Сергей Шнуров устал от цензуры в Интернете. Творчество лидера группы «Ленинград» не всегда устраивает модераторов Instagram и его пользователей. Поэтому певец решил махнуть на звездную соцсеть и уйти в "подолье", создав Telegram-канал.

- Обращаюсь к прогрессивной общественности, - рассказал пока еще в Instagram Сергей Шнуров. - В последнее время в инстаграме стали часто блокировать мои стишки, не знаю - то ли по жалобам, то ли еще по каким-то причинам. Поэтому я решил переехать в телеграм. В телеграме меня зовут "Шнуровик". Подписывайтесь, если хотите почитать.

shnurovsshnurovs
Буду переезжать потихоньку в телеграмм Шнуровик.
69252 отметок «Нравится»1508 комментариевInstagram

Подписчики Сергей Шнурова восприняли решение музыканта по-разному. Одни ликуют: "Ура", другие обиженно пишут - "ну и катитесь". Будет ли Шнур окончательно удалять свой профиль в Instagram, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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