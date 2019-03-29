2019-03-29T18:37:42+03:00
Звезды

Российская Кира Найтли: Поклонники не узнали Елизавету Боярскую с короткой стрижкой

Актриса удивила подписчиков сменой имиджа
Людмила ИЛЬИНА
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Актриса не боится пробовать дерзкие образы.Актриса не боится пробовать дерзкие образы.Фото: СОЦСЕТИ
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Первый признак весны - девушки в мини-юбках на улицах города. И одна из них - Елизавета Боярская, которая просто расцвела с первыми теплыми деньками. 31-летняя актриса настолько поддалась весеннему настроению, что решила резко сменить имидж. В своем Инстаграме Лиза выложила снимок, где она словно рок-звезда. Короткая стрижка, джинсовка, красная мини-юбка. Фото не ну шутку взбудоражило поклонников. Правда, кардинальная смена стиля понравилась не всем.

- Лизочка, это не ваш образ, извините. Мне очень нравилось вас видеть интеллигентной, - комментируют снимок некоторые подписчики звезды. Но, к счастью, позитивно-настроенных поклонников у Лизы оказалось куда больше.

- Глядя на вас, видишь, что есть еще у нас нормальные девчонки, которые не портят себя пластической хирургией. Цени Богом данную красоту.

На фото она сидит на лестнице и держит в руках тлеющую сигарету. Смело. Кто-то даже сравнил Боярскую с героиней Киры Найтли в фильме «Домино».

lizavetabolizavetabo
Весна. Я не могу усидеть дома. Весна. Я люблю весну. О чем поют в моем дворе кошки? Нет, нет, нет, нет, я не усну. #цойжив фото @tarasovm
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Сама актриса прокомментировала фото строчками из песни «Весна» группы «Кино».

«Весна. Я не могу усидеть дома.

Весна. Я люблю весну.

О чем поют в моем дворе кошки?

Нет, нет, нет, нет, я не усну».

Возможно, кардинальные изменения связаны с новой ролью в кино, а, может, наконец-то, начавшаяся весна в Петербурге так подействовала на Боярскую.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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