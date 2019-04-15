«Спасались, не оглядываясь»: Пассажиры взорванного поезда в метро Петербурга рассказали о теракте

На заседание по теракту в метро Петербурга в понедельник, 15 апреля, пришло больше всего потерпевших с начала процесса - семь человек.

Ожидая судей, в коридорах пострадавшие обсуждали с исполнительным директором ассоциации «Надо жить», основанной после теракта, юристом Александрой Шнайдрук, как правильно оформить исковые.

СТРАННЫЙ ЗАПАХ

Первым допросили 23-летнего Игоря Баранцевича. В тот день он возвращался с учебы, спустился на «Сенную» вместе с одногруппником и товарищем по спортзалу, которого встретил по дороге (Заур Велиев. - Прим. ред.).

- В глазах все пожелтело, стало жарко, онемело все тело, я отлетел, - вспоминает Игорь момент взрыва. - Ощупал себя. Не мог понять, что за странный запах, почему волосы стали кудрявыми, в чем мое лицо. Встал, осмотрелся. На мне были останки людей. Весь вагон был в ошметках тел, в органах. Я взял свои вещи, выбил стекло и поднялся наверх.

Взорванный поезд на перронеФото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

Завершая речь, Игорь спросил, можно ли поговорить с подсудимыми. Сделать ему этого не дали, но пригласили на их допрос, где он сможет задать свои вопросы.

23-летняя Анна Стужина приехала на Сенную площадь за покупками. Девушку спасло то, что она встала в дальнем от места взрыва конце вагона.

- Яркая вспышка, гром, - рассказывает Анна. - На станции я вылезла из вагона наружу. Выбирались, кто как мог. Не оглядывалась: видела только тело мужчины в вагоне, рядом с дырой в полу.

«МАМА! МАМА!»

60-летняя Раифа Попова и 24-летняя Дарья Фефелкина ехали в следующем от взорванного вагоне. Там пассажиры решили, что взорвался газовый баллончик, пытались закрыть лица и столпились в дальнем конце вагона.

- Меня отбросило, ударилась головой о стекло двери, - вспоминает Дарья. - Дым, заложило уши. Когда вышли на «Технологическом», я увидела людей с серьезными травами, поэтому отвлекать врачей на стала. Но дома, когда стала терять сознание, вызвала «скорую».

- Из искореженного вагона раздавались крики: «Мама! Мама!» (вероятно, Алены Медянцевой, которая потеряла при теракте маму – кукольницу Ирину Медянцеву. - Прим. ред.), - делится Попова.

Ирина Медянцева, погибшая при терактеФото: Артем КИЛЬКИН

«ЛУЧШЕ БЫ НЕ ВИДЕЛ»

53-летняя Марина Сеедер о теракте помнит мало: «свет - и потеряла сознание». Женщине помогли выбраться, на улице ее встретил сын.

- Хотя мне установили легкий вред здоровью, болела долго, - признается Марина. - До сих пор не могу оправиться. Упали слух и зрение.

А вот 20-летней Марине Кочуновой теракт стер из памяти больше недели. Последнее, что помнит девушка, - что решила в обеденный перерыв съездить за справкой в наркодиспансер: Марина вот-вот должна была получить водительские права.

- У меня была открытая черепномозговая, - рассказывает девушка. - Пережила ряд экстренных операций, восемь дней провела в искусственной коме.

Теперь часть черепа Марины сделана из титана...

Роман Петров в метро 3 апреля 2017-го не спускался: спускался его сын, 25-летний Денис. Он направлялся на тренировку и оказался в том самом вагоне.

- Я в это время ехал в троллейбусе. Еще подумал: почему такая толкучка? - вспоминает Роман. - Когда приехал домой, позвонила девушка сына и сказала, что не может ему дозвониться. А вскоре позвонил и его товарищ Кирилл. И сказал, что опознал Дениса. Затем на опознание вызвали и меня. Лучше бы не видел...

Обвиняемые на заседанииФото: Олег ЗОЛОТО

Заседание продолжили доказательства обвинения. Сейчас зачитывают выводы генетических экспертиз. Речь зашла и об идентификации головы террориста-смертника Акбарджона Джалилова.

Также решили огласить показания потерпевших, которые не смогли придти в суд по разными причинами.

- Ожидая поезд, заметил вспышку, через секунду по станции прошла дрожь, волна энергии, просыпалась штукатурка. У меня из ушей выпали наушники, - рассказывал следователям 15-летний Максим Шинкевич. - Через минуту из тоннеля стал валить дым.

- Я хотела выбраться через разбитое окно, но не смогла: болталась нога, - говорила Анна Абламская. - Меня вытащили и посадили на пол у стены. Я оперлась на руку, чтобы не подумали, что я умерла.

Эвелина Антонова, которой теракт изувечил лицо, давала показания 10 апреля в реанимации НИИ имени Джанелидзе.

- Мне показалось, что провалился пол, и я инстинктивно поджала ноги, - говорила девушка. - Боли не чувствовала: находилась в шоке. Вышла из метро на своих ногах.

Следующее заседание намечено на среду, 17 апреля.

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