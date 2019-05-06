Петербургских «детей-маугли» не будут разлучать с матерью

Громкая история с многодетной семьей с Предпортового проезда, всколыхнувшая Петербург в начале мая, судя по всему, завершается благополучно. «Детей-маугли», как их прозвали горожане, не будут разделять с мамой. Это стало известно по результатам инспекции специалистов органов опеки и заседания с участием детского омбудсмена.

- На момент проверки в комнатах был порядок, в холодильнике имелись продукты: в общем, тех ужасов, о которых писали в Интернете, не замечено. Кроме, разве что, тараканов, - говорится на сайте уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706519" frameborder="0"></iframe> Дети-маугли в Петербурге.

Что касается насекомых, то они, по словам проверяющих, есть. Но не только в квартире, а во всем доме, поэтому особых претензий к матери четверых детей нет. Конечно, квартире не помешал бы косметический ремонт, однако это не повод разлучать ребятишек с мамой.

- Обвинить ее в том, что она не ухаживает за детьми и своим поведением создает угрозу их жизни и здоровью, оснований нет, - уверена Светлана Агапитова.

Наталья заявляет, что дети у нее всегда опрятные Фото: предоставлено соседкой Натальи

Тем более, что сама женщина с охотой идет на контакт с соцработниками, но не всегда может правильно выполнить их рекомендации, так как выросла в детдоме и не видела нормальной семьи. В Центре социальной помощи семью знают - она стоит на учете несколько лет. Да и в квартиру наведываются часто.

Дети, которых 2 мая увезли в больницу, практически здоровы. Кроме небольшой простуды, ничего «криминального» врачи не нашли, однако малышей все равно ждет комплексное обследование.

В итоге, по результатам совещания детского омбудсмена и сотрудников органов опеки, было решено семью не разрушать. Пока дети в больнице, их маму отправят в кризисный центр, где ей окажут психологическую помощь, а квартиру за это время обработают средством от тараканов.

Ну а после выписки ребят из клиники, Светлана Агапитова пообещала отправить все семейство в санаторий.

Напомним, что на проблемную ситуацию, в которой оказалась многодетная семья с 5-го Предпортового проезда, в соцсетях обратили внимание петербуржцы. Соседи опубликовали фото, на которых дети спят на полу на грязных матрасах, тут же лежат экскременты животных, а в квартире кишмя кишат тараканы.

После визита органов соцопеки дети были увезены в больницу, а Следственный комитет начал проверку по факту ЧП. Сама мать позднее объяснила сложившуюся ситуацию тем, что после смерти мужа у нее опустились руки.