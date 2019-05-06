2019-05-06T19:13:27+03:00
Общество

Петербургских «детей-маугли» не будут разлучать с матерью

Проверка показала, что условия в доме приемлемые и семья может жить вместе. Им уже пообещали путевки в санаторий
Петр КИБЕР
Поделиться:
Беспорядок уже убран, тараканов побещали вывести. Семью решено не разлучать, а оставить детей с матерью.Беспорядок уже убран, тараканов побещали вывести. Семью решено не разлучать, а оставить детей с матерью.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Громкая история с многодетной семьей с Предпортового проезда, всколыхнувшая Петербург в начале мая, судя по всему, завершается благополучно. «Детей-маугли», как их прозвали горожане, не будут разделять с мамой. Это стало известно по результатам инспекции специалистов органов опеки и заседания с участием детского омбудсмена.

- На момент проверки в комнатах был порядок, в холодильнике имелись продукты: в общем, тех ужасов, о которых писали в Интернете, не замечено. Кроме, разве что, тараканов, - говорится на сайте уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

Дети-маугли в Петербурге.

Что касается насекомых, то они, по словам проверяющих, есть. Но не только в квартире, а во всем доме, поэтому особых претензий к матери четверых детей нет. Конечно, квартире не помешал бы косметический ремонт, однако это не повод разлучать ребятишек с мамой.

- Обвинить ее в том, что она не ухаживает за детьми и своим поведением создает угрозу их жизни и здоровью, оснований нет, - уверена Светлана Агапитова.

Наталья заявляет, что дети у нее всегда опрятные Фото: предоставлено соседкой Натальи

Наталья заявляет, что дети у нее всегда опрятные Фото: предоставлено соседкой Натальи

Тем более, что сама женщина с охотой идет на контакт с соцработниками, но не всегда может правильно выполнить их рекомендации, так как выросла в детдоме и не видела нормальной семьи. В Центре социальной помощи семью знают - она стоит на учете несколько лет. Да и в квартиру наведываются часто.

Дети, которых 2 мая увезли в больницу, практически здоровы. Кроме небольшой простуды, ничего «криминального» врачи не нашли, однако малышей все равно ждет комплексное обследование.

В итоге, по результатам совещания детского омбудсмена и сотрудников органов опеки, было решено семью не разрушать. Пока дети в больнице, их маму отправят в кризисный центр, где ей окажут психологическую помощь, а квартиру за это время обработают средством от тараканов.

Ну а после выписки ребят из клиники, Светлана Агапитова пообещала отправить все семейство в санаторий.

Напомним, что на проблемную ситуацию, в которой оказалась многодетная семья с 5-го Предпортового проезда, в соцсетях обратили внимание петербуржцы. Соседи опубликовали фото, на которых дети спят на полу на грязных матрасах, тут же лежат экскременты животных, а в квартире кишмя кишат тараканы.

После визита органов соцопеки дети были увезены в больницу, а Следственный комитет начал проверку по факту ЧП. Сама мать позднее объяснила сложившуюся ситуацию тем, что после смерти мужа у нее опустились руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с итальянцами, французами, китайцами, американцами, бельгийцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
В Кузнечном переулке не будут строить новый музей Достоевского
Следственный комитет начал проверку после гибели рабочего при прокладке труб
Изрезал ножом и выколол глаза: за спонтанное убийство в Юнтоловском парке петербуржец получил 8 лет тюрьмы
Розенбаум, Герелло и Певцов: стало известно, какие звезды примут участие в концерте на Дворцовой площади 9 мая
С 10 мая по Петербургу будет ходить экскурсионный ретро-автобус
В Петербурге открыли памятник снайперу Алие Молдагуловой
6 мая стартует прием заявлений на выдачу Единой карты петербуржца
Участок трассы «Москва-Петербург» в Тосно перекроют из-за шествия на День Победы
Сумку с расчлененным трупом нашли в заброшенном доме в Пушкине
Дом Витцеля в Сестрорецке стал памятником
В Петербурге открылись бесплатные экскурсии на самокатах
Более 3 тысяч коммуналок расселят в Петербурге в 2019 году
Рыбак утонул в Финском заливе, во время ловли корюшки
Чемпионский парад ФК «Зенит» пройдет в Петербурге 26 мая 2019 года
Петербургские скамейки вернутся на улицы города
Три съезда на КАД полностью перекроют на двое суток
Майский гололед: Автобус слетел с трассы в Ленобласти
Петербуржец засадил две квартиры кустами конопли
Мечтами по воде: В Петербурге прошел фестиваль фонариков
Из-за безразличия прохожих в Купчино сгорел автомобиль
В Петербургском пруду поселилась краснокнижная мандаринка
Погода на 6 мая в Петербурге: Утро началось с мокрого снега
В аэропорту Пулково задержаны десятки самолетов из-за загоревшегося в Шереметьево лайнера
В аварии на трассе в Ленобласти пострадали два человека