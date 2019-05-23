Петербург поборется за лакшери-туристов из Китая и станет площадкой для мирового кинематографа

МАЛ, ДА ДОРОГ

В прошлом туристическом сезоне в Петербурге побывало 8,2 миллиона путешественников, причем четыре миллиона приехали из-за границы. В лето-2019 смотрят с оптимизмом: роста числа въездных вояжеров ожидают и в Пулково, и в «Морском фасаде».

– По раннему бронированию уже есть рост в 10 процентов за счет групп из Юго-Восточной Азии и некоторых стран Европы, – отмечает председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Александр Мусихин. – Одна из причин – эффект отложенного спроса: те, кто отложил поезду в Петербург из-за Чемпионата мира по футболу, теперь бронируются с удвоенной силой. Кроме того, в мире значительно подорожали туристические услуги, что затронуло Россию и Петербург в частности лишь частично. Еще один фактор – положительный имидж России и Петербурга после проведения чемпионата.

Из четырех миллионов иностранцев 800 тысяч – приезжие из Китая. Сейчас для туристов из этой страны Петербург – главная точка притяжения в России. Большинство китайцев путешествует по Петербургу в составе групп, теперь даже без привязки к теплому сезону.

В этом году ожидают наплыт иностранцев: одни отложили визит в город из-за ЧМ, другие узнали о городе после ЧМ и решили его посетить.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но в историческом центре и пригородах становится много и индивидуальных китайских туристов. А это уже другой сегмент. Для богатых китайцев и других китайскоязычных иностранцев (в первую очередь из Тайваня, Гонконга), а также приезжих из стран Латинской Америки развивают петербургский лакшери-туризм. Ведь тех, кто хочет отдыхать в Петербурге с блеском, из года в год становится все больше.

– Лакшери-туризм приносит самый большой доход, – объясняет заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия. – За три дня такие туристы могут оставить в Петербурге 70-100 тысяч рублей. Они любят индивидуальный подход, они избалованы, но готовы за это платить. При хорошем продвижении туристического бренда города в течение пяти-восьми лет лакшери-сегмент достигает, судя по мировым показателям, 15 процентов.

Но эти 15 процентов окупают львиную долю затрат города на инфраструктуру и продвижение. Для сравнения, среднестатистический иностранный турист оставляет в Петербурге 40-45 тысяч рублей за три-пять дней, российский – 30-35 тысяч. При этом уже два года «средний чек» отечественного вояжера – сумма, которую он тратит на турпакет, – составляет 15 тысяч рублей.

ЧТОБ СВЕРКАЛИ ПЕЙЗАЖИ

Чтобы заставить китайских туристов вернуться в Петербург, но уже индивидуально, и потратить здесь больше, будут и дальше улучшать качество их обслуживания. Недаром Петербург предлагает ввести по всей стране стандарт работы гидов-переводчиков. Ведь то, что иностранец услышит от гида, создаст его впечатление о городе и стране.

– Рейтинг Петербурга высок, но для многих национальных аудиторий он все еще не достаточно узнаваем, – подчеркнула директор Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии Екатерина Шадская. – Ждем представления метабренда.

Основной проблемой Петербурга остается сезонность. Хотя рамки туристического ажиотажа раздвинули с апреля по октябрь, в знаковые парки и музеи не протолкнуться ни иностранцам, ни, тем более, российским туристам, которые приезжают в Петербург «дикарем».

– Решить и вопрос возвратности, и загрузки музеев могли бы визовые послабления, – отмечает Екатерина Шадская. – Можно было бы предоставлять многократные визу туристам из тех стран, которые предоставляют такие визы нам.

Город становится все удобнее для путешественников, но и путешественники все требовательнее.Фото: Олег ЗОЛОТО

Так, в Европе сейчас активно развиваются «ситибрейки» – короткие туры. Но из-за нынешних визовых условий Россия остается в стороне. Зато уже в следующем году ожидают введение в Петербурге электронных виз: культурная столица станет площадкой для пилотного проекта наряду с Москвой и Севастополем.

Привлечь иностранцев в Петербург помогают международные мероприятия, в том числе деловые. Например, осенью город первым в России примет Синепозиум Международной ассоциации кинокомиссий.

– Ранее основной площадкой для него были США, трижды Синепозиум проводили в Европе, – рассказывает гендиректор Конгрессно-выставочного бюро Андрей Мацарин. – Вырабатываем стратегию превращения Петербурга в площадку для киноиндустрии. Цель – чтобы петербургские пейзажи сверкали в фильмах мирового уровня.

СВАДЕБНЫЙ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ, КОШАЧИЙ

Туристы становятся все требовательнее, а потому Пулково и «Морской фасад» стараются сделать комфортнее, обновляют автобусный туристический парк, расширяют парковки, улучшают доступность музеев для инвалидов (правда, с этим непросто: не в каждое историческое здание вписывается лифт).

– У нас работают информационные центры, мобильные информационные сегвеи, туристская полиция. Предполагаем расширение центров и увеличение точек обращения для туристов, – отмечает Нана Гвичия. – Разрабатываем отдельную платформу, мобильные приложения, но человеческое общение всегда важно.

Бесплатные буклеты – хорошее подспорье и «дикарям», и турфирмам.Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом сезоне туристам предлагают буклеты по новым направлениям, рассчитанные на три и на пять дней пребывания в городе. На эти программы могут ориентироваться и турфирмы, составляющие маршруты для групп, и вояжеры-одиночки.

– Новый буклет – «Путешествие с кошкой Вафлей», он рассчитан для семей с детьми: дети – это наши туристы в будущем, – рассказывает заместитель гендиректора по экскурсионной деятельности Городского туристско-информационного бюро Светлана Юрьева. – Еще одна новинка – «Свадебный Петербург», это своеобразная подсказка для фотосессий и выездных регистраций. Увеличенным тиражом издали «Романтический Петербург». Пользуются спросом «Литературный», «Промышленный», «Религиозный Петербург».

Начинают развивать в городе и туризм лечебно-оздоровительный.

– Интерес к этому виду туризма растет, а Петербург обладает уникальными возможностями в сфере медицины, – отмечает заместитель гендиректора Агентства медицинского туризма Санкт-Петербурга Маргарита Андреева. – В буклет о лечебно-оздоровительном туризме вошли государственные и частные организации Петербурга.

А вот яхтенного туризма, концепцию развития которого Смольный заказал в прошлом году, пока в городе нет. Предполагают развивать сразу три локации: яхт-клуб «Балтиец», а также две площадки – в Ломоносове и на Канонерском остове.

ЗАКОНЫ И НАЛОГИ

Ударить по туризму Петербурга в обозримом будущем может «закон о хостелах», который все же вступит в силу с 1 октября и запретит малым средствам размещения туристов (хостелам, мини-гостиницам) работать в жилых помещениях. Площади придется перевести в нежилые и подогнать под ряд условий. Одно из них – второй вход. Организовать его, если хостел работает в доме-памятнике в историческом центре Петербурга, практически невозможно.

Сейчас в Петербурге официально полторы тысячи средств размещения туристов, которые прошли классификацию. Около пятисот из них – малые, причем 365 находятся в жилом фонде.

– Мы предлагаем поддержку, помощь с переводом помещений в нежилые. Хотя на деле слышим о больших сложностях, но, к сожалению, пока к нам не поступило ни одного обращения, – отмечает Гвичия. – Увы, не все средства размещения прошли классификацию. Ожидаем, что после 1 октября туристы переселятся из хостелов и мини-гостиниц в арендованные квартиры.

Читай, к частникам, которых невозможно проконтролировать и которые не платят налогов. В связи с этим в Смольном предчувствуют снижение турпотока, но некритичное.

– В следующем году введут фиксированный туристский налог, он составит сто рублей, – добавляет Гвичия. – Пока платить будут только иностранцы. Средства пойдут на туристскую инфраструктуру и поддержание исторического наследия Петербурга.