«Они сказали, что мы уже «заработали» штрафов на 700 тысяч рублей»: Владельцы «Добродомика» о закрытии кафе, где бесплатно кормят пенсионеров

Вчера соцсети буквально «взорвались» от новости, что кафе «Добродомик» на Васильевском острове, где бесплатно кормят пенсионеров, закрылось после проверки районного отдела потребительского рынка. Жители пишут петиции, представители партий открытые письма губернатору и многие собираются выходить на пикет.

Доброе начинание поддерживали многие звезды.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, доброе начинание Александры Синяк и Евгения Гершевич поддерживают многие жители города, руководители предприятий и артисты. А началось все с того, что пару лет назад Евгений, просто не смог взять денег с дедушки, который пришел к ним пообедать, но чтобы не обижать блокадника, сказал, что в их кафе пенсионеров угощают бесплатно. Через год количество бабушек и дедушек, желающих получить заботу и вкусный обед, исчислялось уже сотнями, так же как и неравнодушных людей, готовых помочь. Поэтому «Доброе» дело стало разрастаться. Помимо кафе на Васильевском, «Добродомики» появились в Ленобласти, Новосибирске, готовится открытие в Москве.

Старики были счастливы вкусной еде, вежливому персоналу и возможности пообщаться.Фото: Олег ЗОЛОТО

Новость о том, что первое кафе, где любой желающий пенсионер может бесплатно поесть, закрыто, возмутило всех. «Комсомолка» дозвонилась до представителей администрации, чтобы получить пояснения.

- 23 мая наши сотрудники провели рейды по обращениям жителей на портал «Наш Санкт-Петербург» - пояснила «КП»-Петербург» начальник сектора по связям со СМИ Слышова Татьяна Владимировна. - В ходе рейда было проверено семь объектов, в том числе и кафе «Добродомик». Были выявлены нарушения, а именно: граффити на фасаде здания, незаконное размещение информационных материалов, отсутствие урн и мусор на прилегающей территории. Составлены протоколы, а также выданы уведомления о явке в районную администрацию.

По словам Татьяны Владимировны, «Доброе» кафе никто не закрывал, поскольку такими полномочиями администрация не наделена. И по какой причине кафе сейчас не функционирует, им не известно.

Актер Сергей Гармаш устроил для пенсионеров в "Добродомике" поэтический вечер.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Да, они не закрывали нас, но они сказали, что мы уже «заработали» штрафов на 700 тыс. рублей, а сейчас к нам уже направляются представители «СЭС» и «Роспотребнадзора», - объяснила хозяйка кафе. - И чтобы штрафы не выросли еще больше, нам посоветовали прикрыться до решения всех проблем…

По словам Александры Синяк, у «Добродомика» действительно есть нарушения по стандартам СЭС, которое они никак не могут устранить. Дело в том, что в любом общепите должно быть 2 кв. метра на одного человека, в таком случае в их кафе посадка должна быть не более 25 человек. Но сейчас в «Добродомике» помещается все 50, в противном случае накормить всех желающих пенсионеров просто не получилось бы.

В итоге было принято решение кафе закрыть. Бабушки и дедушки при этом приходят, но видя объявление на закрытой двери родного «Добродомика», возвращаются домой. Напомним, летом кафе бесплатно кормит порядка 300 пенсионеров в день, а зимой 600.

В Петербурге открылось кафе, где бесплатно кормят пенсионеров.Хозяева хотят запустить сеть социальных столовых по всему городу https://www.spb.kp.ru/daily/26899.4/3943777/

- «Добродомик» - это не обычный общепит, - поясняет Александра. - До этого, у нас было традиционное кафе и как проходят проверки - я знаю. Сейчас все иначе...

Сейчас хозяева кафе собирают все документы и готовы дать объяснения в администрации. Но когда «Добродомик» снова откроет свои двери для бабушек и дедушек не ясно. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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