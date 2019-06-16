Сына экс-вратаря СКА, подозреваемого в убийстве матери, заедала тотальная любовь родителей к старшему брату-звезде

«Он ключицу себе сломал, вставил титан. Я в шоке», - рассказывал несколько лет назад про своего отца младший сын экс-голкипера СКА Максима Соколова Антон (имя ребенка изменено – прим.ред.). Именно он сейчас проходит подозреваемым по делу об убийстве своей матери Ирины Соколовой. Также 15-летнего школьника подозревают в нападении с ножом на старшего брата Максима, названного в честь отца. Еще недавно семья казалась идеальной. С виду оба ребенка восхищались главой семейства – именитым спортсменом. А их мать вспоминала, сколько трудностей пришлось преодолеть семье. И все это было позади именно благодаря ей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/714885" frameborder="0"></iframe> Сына хоккеиста Максима Соколова подозревают в убийстве матери.Один из сыновей известного хоккеиста, вероятно, убил собственную мать. Пока неизвестно, что в действительности произошло в доме Соколовых. Но есть несколько версий

«МОЯ ЗАДАЧА БЫЛА ВСЕЛИТЬ УВЕРЕННОСТЬ ВО ВСЕХ»

- Я подхожу к нему по-мужски говорю: «Ну ничего скоро пройдет», - улыбался на камеру старший сын Максима Соколова.

- Ты такого не делал, - смеется младший. Семья экс-голкипера СКА рассказывала о себе в фильме «Звезды петербургского спорта». Здесь улыбающиеся ребятишки сидят рядом с родителями, которые рассказывают о прошлых трудностях семьи. Вместе Ирина и Максим прожили более 20 лет.

Еще недавно братья были не разлей вода Фото: кадр из фильма "Звезды петербургского хоккея"

- Он предлагал мне замужество, нам было по 18-19 лет, - улыбалась Ирина. - Но он не у меня спрашивал, а у отца. Папа говорил: «Это твой человек. Он настоящий». Другие ему не нравились. Но поженились мы не сразу, жили в гражданском браке около 10 лет. Я про судьбу не думала вообще. И про женскую, тем более. Мне просто нравилось с ним быть. Когда мы начинали, я работала и я зарабатывала деньги в семью. Работала в гостинице, в ресторане официанткой.

Ирина вспоминала ужас, который пришлось пережить семье. В пять лет у старшего сына обнаружили лейкоз – рак крови.

- Я не знала, кого спасать мне, мужа, ребенка, всех? – делилась Ирина. - Супруг был в таком ауте, он плакал. Моя задача была вселить уверенность во всех. И я это сделал, я считаю. Это был не гром, это был тайфун.

Ирина Соколова посвятила свою жизнь семье Фото: кадр из фильма "Звезды петербургского хоккея"

Максим Соколов был благодарен жене за поддержку. Ведь свое время ему нужно было посвящать спорту, чтобы зарабатывать деньги для семьи.

- Диагноз такой, что раньше только 5 процентов выживало, - качал головой экс-игрок СКА. - Сын белый стал совсем, синяки стали очень яркими. Ни спать, ни пить, ни есть не можешь. Лежишь и смотришь ночью в потолок. Все настолько серьезно. У меня каждый день это было в голове. Повезло, что супруга не опускала руки. Она вела себя так, будто это был здоровый мальчик.

Младший брат обвиняет в убийстве старшего. Но следователи подозревают его Фото: кадр из фильма "Звезды петербургского хоккея"

«ДЕЛА ТАК СЕБЕ У МЕНЯ»

И чудо случилось, мальчик выжил, болезнь победили! После тяжелой болезни Максим вернулся в хоккей! И стал показывать феноменальные успехи, тоже стал вратарем, как и отец. И даже прошел отбор в молодежную команду СКА и сыграл за них две игры, не пропустив ни одной шайбы в свои ворота. Младший сын тоже пытался стать вратарем. Но у него не получилось.

Все внимание последнее время отец уделял именно старшему сыну, который был его подопечным. Максим Соколов тренирует молодежку «СКА», за которую и выступал его старший сын. Младший ушел в фехтование. По одной из версий, он мог ревновать своих родителей, который все свое внимание с детства уделяли старшему. Сначала из-за его болезни, а потом из-за успехов в спорте. Об этом говорит и переписка Антона с друзьями, которую «КП-Петербург» переслали приятели парня.

Антон не хотел говорить об отце

- Я в последний раз с ним общался 7 июня, незадолго до трагедии, - рассказал «КП-Петербург» один из друзей Антона. – Он сказал, что дела у него «где-то хорошо, где-то так себе». Мы хотели встретиться с ним после экзаменов. Он говорил, что живет теперь Ленобласти в коттедже (там и произошла трагедия).

Антон Соколов не очень любил говорить о семье с друзьями. Вот так он высказывался об отце в переписке:

- Как папа?

- Не хочу разговаривать на тему своего отца.

- А что такое?

- Неважно.

Трагедия семьи Соколовых началась еще 15 лет назад

«ОТЕЦ ДОПРОШЕН СЛЕДОВАТЕЛЯМИ»

Сейчас Антон задержан следователями. Накануне суд продлил ему время задержания на 72 часа. Силовики пока не стали брать парня под арест, чтобы детально разобраться в трагедии. Старший сын, к слову, уже пришел в сознание. Но каких-то показаний он дать не смог, ничего не помнит.

- Следователи и криминалисты регионального управления СКР произвели осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксировали обстановку в доме и изъяли предполагаемое орудие преступления, - делятся в СУ СКР по Ленинградской области. - Вместе с тем, следователи допросили некоторых жителей коттеджного поселка, проживающих в непосредственной близости от места преступления, а также мужа погибшей женщины и ее несовершеннолетнего сына. По подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.

Младший сын дает показания по кровавой ссоре в своем доме

Сам же Антон утверждает, что именно старший брат убил мать (у Ирины перерезано горло), а потом якобы бросился с ножом на него. Но силовики нашли много противоречий в его показаниях. Поэтому не исключают причастность младшего сына. Сейчас возбуждено уголовное дело по статьей «Убийство». Никаких выводов пока силовики делать не торопятся, чтобы детально разобраться в загадочном преступлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все внимание было старшему, который болел раком»: Младший сын экс-вратаря СКА Соколова мог убить мать и порезать брата из-за ревности

Последний скандал в семье произошел за неделю до трагедии. "КП" публикует откровенный рассказ подозреваемого в кровавой расправе (подробности)

«Не убивай меня, я же тебя люблю»: Младший сын вратаря СКА Максима Соколова дает показания по делу об убийстве матери

После ЧП старший из братьев с ножевыми ранениями в больнице в тяжелом состоянии (подробности)

«В плане дисциплины у младшего сына проблемы»: Голкипер СКА Максим Соколов о своих детях, которые дают показания по делу об убийстве матери

«КП» публикует интервью с легендарным голкипером, в котором он сожалеет, что мало времени посвятил воспитанию детей (подробности)

«Он дает очень противоречивые показания»: По подозрению в убийстве матери задержали младшего сына форварда СКА Максима Соколова

По одной из версий, 15-летний неудавшийся хоккеист убил мать, а потом с ножом напал на на старшего брата. Позже на допросе он заявил, что «брат хотел совершить ритуальное убийство» (подробности)