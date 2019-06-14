2019-06-14T16:57:01+03:00
Происшествия

Раненый сын экс-вратаря СКА Максима Соколова пришел в себя и вскоре сможет давать показания

Ответы юноши помогут прояснить обстоятельства кровавой драмы под Петербургом, в которой погибла его мать
Петр КИБЕР
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Старший сын Максима Соколова, получивший тяжелые ранения, пришел в себя. Следователи очень ждут его показаний. Фото: ХК СКА-1946Старший сын Максима Соколова, получивший тяжелые ранения, пришел в себя. Следователи очень ждут его показаний. Фото: ХК СКА-1946
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Раненый сын бывшего вратаря петербургского хоккейного СКА Максима Соколова пришел в себя. 19-летний юноша, который находится в реанимации Всеволожской районной больницы под Петербургом, может прояснить все обстоятельства кровавой драмы, в которой погибла его мать.

- Он еще в тяжелом состоянии, но уже контактирует с персоналом. Медики отмечают положительную динамику. Если парень пойдет на поправку, то вскоре сможет поговорить со следователями, - сообщает источник «КП».

Сами следователи очень ждут этого момента, ведь пока в деле больше вопросов, чем ответов.

Жуткие кадры из дома, где убили жену хоккеиста Максима Соколова.

Напомним, что о трагедии, разыгравшейся в коттеджном поселке Новая Романовка под Петербургом стало известно 13 июня. К соседям прибежал младший, 15-летний сын Соколовых, который сообщил, что его старший брат зарезал мать и хотел убить его.

Погибшая жена Максима Соколова и его младший сын. Фото: Эксклюзив "КП".

Погибшая жена Максима Соколова и его младший сын. Фото: Эксклюзив "КП".

На месте трагедии пришедшим на зов соседям открылась страшная картина: на полу лежала мертвая жена экс-вратаря СКА Максима Соколова - у женщины оказалось перерезано горло. 18-летний старший сын был ранен и находился без сознания. Юношу экстренно госпитализировали в районную больницу.

Приехавшие полицейские, а за ними и следователи осмотрели место происшествия. В этот момент сам глава семьи, который тренирует молодежную команду СКА, находился в отъезде на сборах. По этой причине опросить удалось лишь соседей и младшего из братьев Соколовых. По его версии, старший брат схватил нож и с криками «я вас убью» сначала напал на мать, а потом хотел зарезать и его.

Трагедия в семье легендарного экс-вратаря СКА потрясла всех. Фото: ХК СКА-1946

Трагедия в семье легендарного экс-вратаря СКА потрясла всех. Фото: ХК СКА-1946

Впрочем, следователям рассказ юноши, на котором не оказалось ни царапины, показался странным. 14 июня, после повторного допроса, младший сын Соколовых был задержан. По некоторым данным, в последнее время в семье часто случались конфликты. Расследование дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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