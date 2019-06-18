Младшего сына хоккеиста Максима Соколова, подозреваемого в убийстве матери, отпустили на свободу

Вот уже шесть дней следователи разбираются в кровавой бойне, которая произошла в загородном доме бывшего голкипера СКА Максима Соколова. В тот роковой день там была вся семья именитого хоккеиста: 45-летняя жена Ирина, 18-летний Максим и 15-летний сын Антон (имя ребенка изменено, - прим.ред.). Что тогда произошло между домочадцами до сих пор не понятно. Хорошо известен пока лишь конец этой истории: посреди дня младший из братьев Соколовых в окровавленной одежде прибежал к соседям и стал кричать, что старший сошел с ума и прямо сейчас убивает мать! Когда приехала полиция, Ирина была уже мертва, а ее старший сын с ножевыми ранениями в тяжелом состоянии. Допросить его до сих пор невозможно.

Новый поворот в деле об убийстве жены Максима Соколова. Почему младшего сына хоккеиста отпустили из СИЗО? 00:00 00:00

По подозрению в кровавой расправе тогда же задержали младшего ребенка четы Соколовых. Мальчик путался в показаниях, и его решили проверить. Сегодня же было решено отпустить подростка на свободу. Об этом сообщил корреспондент КП-Петербург.

- С учетом личности, возраста и его характеристик принято решение отпустить подозреваемого на свободу. Никакой меры пресечения ему не избрано. Расследование продолжается. Данные о том, что крови убитой Ирины Соколовой на нем не найдено, не соответствует действительности. Экспертизы пока не готовы, - сообщили КП-Петербург в СУ СКР по Ленинградской области.

- Материалы в суд не поступали, следствие не ходатайствовало об аресте, - добавили в пресс-службе Всеволожского городского суда Ленобласти.

Следователи ждут, когда старший ребенок бывшего вратаря СКА, который после трагедии находится в реанимации, придет в себя, чтобы допросить его как свидетеля.

ОТЕЦ НАНЯЛ СЫНУ АДВОКАТА

Известно, что интересы 15-летнего Соколова в суде представлял серьезный адвокат.

- Парню наняли адвоката, чтобы вы понимали, - пояснил источник "КП-Петербург". - То есть ему заплатили денег, это не бесплатный защитник от государства.

Вероятнее всего, адвоката парню нанял отец - Максим Соколов. Глава семейства сейчас в шоке. Но с выводами не торопится.

Напомним, после трагедии младший сын хоккеиста Максима Соколова проходил как свидетель. Ведь школьник слезливо рассказывал, как его брат обезумел и пошел на него с ножом. Но Антон, якобы, стал отбиваться и кричать: "Ты чего, я же тебя люблю".

Казалось, дело раскрыто. Но Антошка все время противоречил сам себе. Еще и экспертиза показала, что старший брат не мог нанести травмы сам себе, а значит это не было попыткой самоубийства. Тогда все подозрения и переключились со старшего на младшего брата.

Антон - подозреваемый по делу об убийстве матери

МАМУ ВЫЗЫВАЛИ В ШКОЛУ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА МЛАДШЕГО

Старший сын Соколова все еще в тяжелом состоянии, но, к счастью, пришел в себя.

- Мы знаем, что он очнулся, - рассказал "КП-Петербург" замдиректора школы, где раньше учились братья, Светлана Титова. - Его вроде бы уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Ему лучше. Мы надеемся, что с ним будет все хорошо. За характеристикой на братьев к нам уже обратились из прокуратуры и Следственного комитета. Ну, о старшем брате мы можем рассказать только хорошее. А вот у младшего поведение хромало. В этом плане в школу мы вызывали маму только из-за младшего брата. Он странный мальчик.

Еще недавно семья рассказывала, как вместе победила рак старшего сына Фото: кадр из фильма

Тем не менее, в школе пока никаких выводов не делают. Там помнят, что мать любила обоих сыновей. Но одно время ей пришлось посвятить себя старшему сыну. У Соколова-младшего был рак крови, поэтому женщина все свое время уделяла ему. В это время младший, видимо, страдал от недостатка внимания.

- Я не знала, кого спасать мне, мужа, ребенка, всех? – делилась воспоминаниями по поводу болезни старшего сына Ирина. - Супруг был в таком ауте, он плакал. Моя задача была вселить уверенность во всех. И я это сделал, я считаю. Это был не гром, это был тайфун.

Что произошло в тот роковой день в семье - не знает никто

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