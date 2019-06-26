«Фейк»: В СКР опровергли наличие экспертиз, подтверждающих вину младшего сына Максима Соколова в убийстве матери

Вокруг истории с убийством супруги экс-голкипера СКА Максима Соколова Ирины все больше слухов. Следователи на время взяли паузу и не стали предъявлять обвинение в убийстве подозреваемому по делу - младшему сыну Соколовых Антону (имя изменено - прим.ред.). В СКР решили дождаться допроса старшего брата, который пока находится в реанимации и из-за травм не может говорить и писать.

Тем не менее, в Интернете стала расходиться информация о том, что результаты экспертиз прямо указывают на то, что именно младший брат нанес удары ножом своей матери и старшему брату.

Ирина была с двумя сыновьями в доме, когда ее убили

- Информация об этом не соответствует действительности, - пояснили "КП-Петербург" в СУ СКР по Ленинградской области. - Также не соответствует действительности информация о том, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Информацию об этом силовики назвали фейком. В ближайшее время новостей по делу, по словам следователей, не будет.

Сам Максим Соколов также отказался комментировать возможную вину своего младшего сына.

- До свидания! - ответил на все вопросы "КП" об уголовном деле Максим Соколов.

Младший сын не оплакивал мать на церемонии прощанияФото: Иван МАСЛОВ

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